Politiet udsendte advarsel om falsk betjent - der var bare lige ét problem

Politiets advarsel lørdag om, at en falsk politibetjent var på spil i Esbjerg, har vist sig at være forkert.

Det var en ægte politimand, der fredag aflagde besøg i en grøntforretning i Esbjerg, oplyser TV Syd.

Politiet beklager, hvis advarslen har skabt utryghed blandt Esbjergs borgere.

- Det er lidt uheldigt, men det er, hvad der kan ske i en så stor en butik som vores, siger vagtchef Bjørn Pedersen lørdag eftermiddag til TV Syd.

Fredag eftermiddag klokken 16.50 kom en mand ind i en grøntforretning i Esbjerg og sagde, at han kom fra politiet.

Manden bad om lov til at se forretningens videoovervågning i forbindelse med 'en sag om stjålne dankort'.

- Han fik besked om, at forretningens ejer ikke var til stede, og at han kunne komme igen om en halv time. Det gjorde han ikke, og derfor ringede ejeren herop (til politiet, red.), sagde Bjørn Pedersen lørdag formiddag.

Politiet har set billeder af manden og konstaterede i første omgang, at det ikke var en politimand fra politigården i Esbjerg, der havde været på besøg.

Det var baggrunden for, at politiet lørdag advarede om, at en falsk politimand tilsyneladende har været på spil.

Vagtchefen opfordrede forretningsdrivende og andre til at være forsigtige og bede om at se legitimation, og til at ringe til politiet, hvis de var i tvivl.

Lørdag eftermiddag viste det sig imidlertid, at det var en ægte politibetjent, der var på besøg hos grønthandleren, blot ikke en fra politigården i Esbjerg, men fra et andet sted i politiet.

Han hører til et andet sted, men havde sandt nok et politimæssigt ærinde hos grønthandleren, oplyser Bjørn Pedersen til TV Syd.

Han ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvad politiets besøg drejede sig om.