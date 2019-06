Politiet undersøger hændelse i Københavns Lufthavn

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Københavns Politi undersøger i øjeblikket en hændelse i Københavns Lufthavn, der er fundet sted lørdag formiddag.

- Vi er til stede i forbindelse med et mistænkeligt forhold, som vi nu er ved at undersøge nærmere. Mere kan jeg ikke sige lige nu, siger vagtchef Kristian Rohdin.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skal der være tale om et overfald på en medarbejder i lufthavnen, men det ønsker vagtchefen ikke at bekræfte.

Den centrale efterforskningsleder i Københavns Politi siger til Ekstra Bladet, at politiet kan fortælle mere om sagen senere på eftermiddagen.

- Jeg kan også bekræfte, at vi er i gang med at undersøge en hændelse. Vi kan sige mere om et par timer, siger Rasmus Nielsen, central efterforskningsleder, til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet følger sagen ...