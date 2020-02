Politiet undersøger mistænkeligt dødsfald ved kirke

Nordsjællands Politi er onsdag eftermiddag til stede ved Lyngby Kirke i Lyngby, hvor de undersøger et mistænkeligt dødsfald.

Det skriver politiet på Twitter.

'Vi modtog tidligere i dag en anmeldelse om, at der var fundet en død person ved Lyngby Kirkestræde'.

'Det er på nuværende tidspunkt at betegne som et mistænkeligt dødsfald, hvorfor vi stadig er på stedet for at foretage diverse undersøgelser', skriver politiet på Twitter.

På stedet er der blandt andet blevet sat en hvid pavillion op, og hunde går rundt og snuser ved Lyngby Kirke.

- Jeg kan bekræfte, at der er blevet fundet en død person på kirkens område, oplyser Nordsjællands presseafdeling.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Kenneth Meyer

Den afdødes pårørende er endnu ikke underrettet, og derfor kan politiet ikke oplyse hverken køn eller alder på nuværende tidspunkt.

Nordsjællands Politis presseafdeling fortæller til Ekstra Bladet, at de arbejder på højtryk for at informere de pårørende.

Politiet har på nuværende tidspunkt ingen yderligere kommentarer.

Flere øjenvidner fortæller til Ekstra Bladet, at man har afspærret et område ved kirken, og at der holder en ambulance helt oppe ved kirken.