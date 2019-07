Politiet undersøger mystisk brand

Politiet er lige nu til stede ved et udbrændt hus på Gavlhusvej mellem Tingsted og Listrup på Falster.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der er tale om et hus med rødt tegltag, hvor branden er gået op i gennem taget.

- Huset er totalt udbrændt, og politiets teknikere er på stedet. Der er både almindelige teknikere og så brandteknikere, fortæller Ekstra Bladets udsendte.

Han fortæller, at politiet ligeledes har en drone i luften over brandtomten.

Indtil videre har det ikke været muligt, at få en kommentar fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til sagen.

Det mindre hus er svært skadet af branden. Foto: Per Rasmussen

Lokalmediet Folketidende oplyser, at alarmen gik omkring kl. 22, og Lolland-Falster Brandvæsen kom med to indsatslederbiler, ligesom Falck rykkede ud med to sprøjter, to tankbiler og en stigevogn. Derudover kom politiet med to køretøjer, og en ambulance holdt stand by.

Også brandvæsnets frivillige blev tilkaldt for at assistere med belysning, så i alt var flere end 20 mand i sving på stedet.

Branden kom under kontrol i løbet af en times tid, men sent torsdag aften kæmper brandvæsnet med at efterslukke lommer af ild i tagkonstruktionen.

Vagtchef Ole Hald fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har til Folketidende oplyst, at det var en borger i området, der slog alarm til 112. Men ellers er han fåmælt.