Politiet undersøger påstået kirkevold

Selv ønsker tv-læge Charlotte Bøving og hendes forlovede ikke at anmelde en ældre mand for det overgreb, han ifølge kvinderne begik mod den ene halvdel af parret søndag i selveste guds hus.

Det afholder imidlertid ikke ordensmagten fra at granske sagen.

- Vi er opmærksomme på hændelsen. Vi går nu i gang med at efterforske sagen og tager kontakt til de forurettede, men vi kan ikke oplyse yderligere, da der er tale om en verserende sag, siger politiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi Jeppe Kjærgaard til Ekstra Bladet.

Bøving var sammen med sin kæreste, Christina Jørgensen, og hendes datter taget til gudstjeneste i Sankt Jacobi Kirke i Varde søndag formiddag, da en ældre mand ifølge parret pludselig blev korporlig.

- I kirken står stolene på grund af corona med en meters mellemrum. Jeg sad i midten, og inden gudstjenesten gik i gang, gav jeg både Christina og hendes datter et lille klem - sådan et god gudstjeneste-klem. Det fik den ældre mand bag os til at give Christina et knytnæveslag på skulderen, har Charlotte Bøving fortalt til Ekstra Bladet.

I første omgang troede hendes udkårne, at manden med slaget ville minde selskabet om, at de skulle holde afstand på grund af corona. Christina Jørgensen forklarede ham derpå, at de bor sammen og dermed ikke overskred sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Det fik ifølge Christina Jørgensen langtfra manden til besinde sig.

'Han hvæsede: 'Det ved jeg sgu da godt og det der må I pakke sammen til I er der hjemme!', skriver hun i et Instagram-opslag om hændelsen.

Heraf fremgår det også, at manden senere bankede en salmebog hårdt mod hendes skulder.

Ifølge Christina Jørgensen skete det, da parret tilsyneladende efter den ældre kirkegængers opfattelse var kommet hinanden lidt for nær.

'I må simpelthen pakke det der væk!', skal den vrede mand have udbrudt samtidig med slaget.

Efter gudstjenesten forsøgte den ophidsede mands kone ifølge Charlotte Bøving og Christina Jørgensen at undskylde optrinnet.

Politiet har mandag kontaktet det forskrækkede par, oplyser Charlotte Bøving, som uddyber, at en eventuel politianmeldelse er vanskelig, da hun og Christina Jørgensen ikke aner, hvem den ældre mand er.

