Politiet undersøgte 'mistænkeligt forhold'

Københavns Politi undersøgte, hvad de kalder et 'mistænkeligt forhold' sent lørdag aften

Et område omkring Øster Søgade og Ole Suhrs Gade i indre København blev sent lørdag aften spærret af.

- Vi fik en anmeldelse klokken 22.51, og siden da har vi været der for at undersøge et mistænkeligt forhold, siger Københavns Politis vagtchef Thomas Hjermind til Ekstra Bladet lidt i midnat lørdag.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger får politiet hjælp af Beredskab Øst, som har sat droner i luften i forbindelse med undersøgelsen.

- Hvordan vi søger på stedet, kan jeg ikke udtale mig om. Vi er til stede, og vi søger på stedet, siger vagtchefen.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller klokken 23.59, at området er genåbnet.

Ekstra Bladet følger sagen.