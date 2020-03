Politiet: Unge hostende ville skabe frygt

Nordjyllands Politi fik tirsdag en anmeldelse om en gruppe unge mennesker med mundbind, der hostede for at skabe frygt

Der findes drengestreger, og så findes der bare dumhed.

Tirsdag eftermiddag fik Nordjyllands Politi en anmeldelse, der hører i den sidste kategori.

Ifølge Nordjyske fik Nordjyllands Politi tirsdag en anmeldelse fra borgere i butikscenteret i Hasseris Bymidte.

Angiveligt gik en gruppe unge rundt med mundbind og hostede for at skabe frygt. De var dog væk, da politiet kom frem.

Politiet oplyser, at hvis man finder gruppen af unge mennesker, så kan de se frem til en bøde for at forsøge at skabe frygt midt i corona-krisen.

Tirsdag aften meldte statsminister Mette Frederiksen, at storcentre vil blive lukket onsdag klokken 10 i endnu et forsøg på at undgå smittespredning.

Derudover skal sportsklubber, sportsarenaer, restauranter, barer, natklubber, fitnesscentre, frisører, solcentre, tatovører, frisører, bade- og legelande, vandpibecaféer og andre butikker, hvor personer kommer i tæt kontakt, lukke.

For restauranter og caféer vil det være muligt at levere takeaway, men selve spisestederne vil blive lukket.