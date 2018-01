Politiet: Ungt par narrede formue ud af 143 netbrugere på DBA.dk

Det er ikke kun via falske annoncer på DBA.dk, at det unge par har narret sig til penge. Ifølge anklageskriftet har den 21-årige mand ligeledes groft udnyttet sin ansættelse hos en kendt pizzakæde i København.

Her arbejdede han fra 2012 og mere end tre år frem i kassen i flere af kædens filialer. Politiet mener, at han har brugt sin betroede stilling til at taste falske, lave beløb ind i kassen, når kunderne betalte fuld pris for deres varer.

Det skal have skaffet ham godt 155.000 kroner. Også et dankort fra en enkelt af afdelingerne er misbrugt til at købe privat benzin for mere end 5000 kroner, mener politiet.

Parret er samtidig i fællesskab tiltalt for at have brugt stjålne kreditkortdata til at køber varer og tjenesteydelser for i alt 31.681,75 kroner hos Magasin og Danske Spil.

6000 kroner blev også via MobilePay hentet ud af et stjålet kreditkort.

Endelig er kvinden tiltalt for at have forfalsket et bankdokument i forsøget på at lease en Mercedes personbil.