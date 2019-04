Politiet var talstærkt til stede: Tumult mellem to grupper

Politiet var til stede ved Farum Midtpunkt onsdag aften efter anmeldelse om uro mellem to grupper. Tidligere skrev politiet, at der muligvis var tale om et skyderi, men det afkræfter de nu

Onsdag aften rykkede politiet massivt ud til Farum Midtpunkt, da de havde fået en anmeldelse om, at der var opstået tumult mellem to grupper personer.

Tidligt på aftenen skrev Nordsjællands Politi, at et vidne sagde, at der muligvis var tale om et skyderi. Det trak de dog senere tilbage.

'Da en bil med pågældende vidne bag rattet kørte fra stedet, blev han fanget imellem de to grupper. I den forbindelse hørte han en høj lyd, og efterfølgende opdagede han, at sidespejlet var beskadiget. Det har sidenhen vist sig, at der formentlig IKKE var tale om skud', skriver politiet på Twitter.

Da en bil med pågældende vidne bag rattet kørte fra stedet, blev han fanget imellem de to grupper. I den forbindelse hørte han en høj lyd, og efterfølgende opdagede han, at sidespejlet var beskadiget. Det har sidenhen vist sig, at der formentlig IKKE var tale om skud #politidk https://t.co/9WhNiH3qaY — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) 17. april 2019

Hvad der er foregået under tumulten, er politiet ikke meget for at uddybe.

- Vi undersøger rigtig bredt, hvad der foregår derude. Vi har ikke mere at sige lige nu, sagde fra vagtchefen ved Nordsjællands Politi kort før klokken 21 til Ekstra Bladet.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 19.41.

Et vidne, der bor lige ved siden af Farum Midtpunkt fortalte til Ekstra Bladet, at han kunne høre sirener fra sin lejlighed.

Et andet vidne, der bor i nærheden, fortalte, at han ringede til politiet for at få at vide, hvad der skete. Politiet ville ikke oplyse noget om årsagen til politiopbuddet ved Farum Midtpunkt, med rådede manden til at blive indenfor.

Omkring klokken 22 skriver politiet på Twitter, at der igen er 'trygt og roligt' i Farum, men at de fortsat er til stede.

Ekstra Bladet er bekendt med begge vidnernes identitet.

Kender man noget til tumulten ved Farum Midtpunkt, beder Nordsjællands Politi om, at man kontakter dem på telefon 114.

Ekstra Bladet følger sagen.