Politiet varsler stor demonstration i Aarhus og København

Politiet forventer, at demonstrationen vil påvirke trafikken 'væsentligt'. Bag demonstrationen står organisationen 'Oprør Fra Landet', der er rasende over det, de kalder magtmisbrug, manglende respekt for folkestyret og grundloven, skriver de på deres hjemmeside.

Landmændene raser mod regeringen. Det er den aktuelle minksituation, der har udløst de store protester, kan man læse på organisationens Facebook-side.

Traktorerne kører ind i København via tre indfaldsveje cirka klokken 10. Senere samles de på Langelinie på Østerbro.

Omkring klokken 16 bliver traktorerne ledt ud af byen igen.

I Aarhus kører traktorerne ind mod midtbyen fra fire forskellige opsamlingssteder. Det forventes, at traktorerne kører fra opsamlingsstederne klokken 10, og trafikken rundt om og ind mod Aarhus midtby forventes derfor at blive påvirket i tidsummet fra klokken 10 til klokken cirka 11. Traktorernes endestation bliver henholdsvis Sydhavnsgade ved Aarhus Havn og Molslinjens gamle færgeterminal.

Klokken cirka 10 vil traktorerne blive ledt ind i København via tre indfaldsveje: Gammel Køge Landevej, Roskildevej og Frederikssundsvej.



Herefter kører traktorerne sydpå ad ring 2 og samles på Kalvebod Brygge, hvor de kører videre ad følgende rute:



Kalvebod Brygge – Vester Voldgade – Stormgade – Vindebrogade – Christiansborg Slotsplads – Holmens Kanal – Kongens Nytorv – Bredgade – Grønningen – Folke Bernadottes Allé – Indiakaj – Langelinie.



Samtidig vil en gruppe fiskekuttere lægge til kaj på Langelinie, hvor der finder en samlet demonstration sted fra 14 til 16.



Klokken cirka 16 bliver traktorerne ledt ud af byen via følgende rute:



Langelinie – Kalkbrænderihavnsgade – Nordhavnstunnelen – Tuborgvej (ring 2). Herefter deler demonstrationen sig og kører ud af byen via de tre førnævnte indfaldsveje: Frederikssundsvej, Roskildevej og Gammel Køge Landevej.

I København opfordrer politiet bilister til at finde alternative ruter eller måske helt at droppe bilen.

- Vi vil prioritere at lede traktorerne gennem byen med så få ophold som muligt, men under alle omstændigheder kommer demonstrationen til at påvirke trafikken væsentligt. Derfor opfordrer vi bilister til at finde alternative ruter eller måske overveje at benytte kollektiv transport i stedet, siger politiinspektør Tommy Laursen.

I Aarhus går den ene rute fra Odder til Sydhavnsgade over Århusvej, Oddervej, Strandvejen, Sumatravej og Østhavnsvej.

Anden rute går fra Hørning til Sydhavnsgade over Blegindvej, Gammel Horsensvej, Landevejen, Christian X Vej, Jyllands Allé og Marselis Boulevard.

Tredje går fra Hammel over Viborgvej, Hasle Ringvej, Randersvej, Bernhardt Jensens Boulevard og til Molslinjens gamle færgeterminal.

Endelig går fjerde rute fra Aarhus Nord over Dusager, Skejbygårdsvej, Randersvej, Bernhardt Jensens Boulevard og ind på Molslinjens Terminal.

Selve demonstrationen i Aarhus begynder kl. 11.30 fra Molslinjens gamle færgeterminal og kl. 11.40 fra Sydhavnsgade, hvor deltagerne påbegynder deres demonstrationsmarch til Musikhusparken, hvor de forventes at ankomme senest kl. 12.00.

Opdateres ...