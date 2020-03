Politiet vil ikke røbe de nye corona-retningslinjer

Rigspolitiet afviser over for Ritzau at udlevere de retningslinjer, som er blevet sendt til politikredsene om, hvordan de skærpede corona-restriktioner skal håndteres af politiet.

Det skal behandles som en anmodning om aktindsigt, lyder det fra Rigspolitiet onsdag formiddag.

Statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte tirsdag aften, at det fra onsdag klokken 10 vil være forbudt at forsamles offentligt i grupper på mere end 10 personer.

Samtidig skal en række steder lukke ned. For eksempel frisører, tatovører, solcentre, værtshuse og restauranter.

Det bliver op til politiet at håndhæve forbuddet. Hvordan det helt nøjagtigt skal foregå, er landets politikredse ifølge Ritzaus oplysninger blevet instrueret skriftligt om onsdag.

Ritzau har bedt Rigspolitiet om at få de retningslinger tilsendt. Men svaret lyder, at den anmodning ikke umiddelbart kan efterkommes - det skal behandles som en anmodning om aktindsigt.

Det er lov om offentlighed i forvaltningen, som regulerer retten til aktindsigt i dokumenter af denne type. Loven siger, at en anmodning om aktindsigt skal være behandlet senest syv arbejdsdage, efter at anmodningen er modtaget.

Denne frist kan oven i købet udskydes, for eksempel hvis sagens omfang eller kompleksitet begrunder det.