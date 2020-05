Politiet ville anholde Tom Hagen igen - fik nej

Norsk politi var klar til at anholde den 70-årige milliardær Tom Hagen, så snart han blev løsladt fra fængslet i Oslo fredag eftermiddag. Men statsadvokaten sagde nej.

Det bekræfter statsadvokat Kirsti Guttormsen overfor NRK:

- Det er et vigtigt princip at anklagemyndigheden skal følge domstolens afgørelser. Og dér, efter omstændighederne, mente jeg, at det var korrekt ikke at anholde ham umiddelbart ved løsladelsen, siger hun til det norske medie.

Her bliver den 70-årige milliardær løsladt. Foto: Gisle Oddstad/VG

Hentede sin klient

Ifølge NRK's oplysninger sad store dele af efterforskningsledelsen fredagen igennem i møder for at diskutere, hvad de skulle gøre, hvis Højesteret besluttede at løslade Tom Hagen. Han er sigtet for drab eller medvirken til drab på sin hustru Anne-Elisabeth Hagen.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst 31. oktober 2018. Privatfoto

Hun forsvandt i oktober 2018, og politiet efterforskede først sagen som en kidnapningssag. 28. april blev Tom Hagen dog anholdt for drab og dagen efter blev han varetægtsfængslet. Han har hele tiden nægtet sig skyldig og ankede fængslingen.

Torsdag besluttede landsretten så, at han skulle løslades, men denne gang ankede anklagemyndigheden. Sent fredag eftermiddag tog Højesteret stilling til afgørelsen, og klokken 17:30 hentede forsvarer Svein Holden sin klient ved fængslet.

Lavede køreplan for ny anholdelse

Indtil sidste øjeblik diskuterede man, hvorvidt grundlaget for at anholde manden på ny var stærkt nok, og i sidste ende blev der udarbejdet en køreplan for, hvordan de skulle gøre. Men her sagde statsadvokaten altså nej.

- Jeg tænker to ting, når jeg læser om dette. For det første bliver jeg bekymret over, at efterforskningsledelsen foretog sådan en vurdering, og for det andet beroliger det mig, at der er en aktiv statsadvokat, som sørger for, at politiet forholder sig til det, som både jeg og statsadvokaten mener er korrekt, siger Svein Holden til NRK.

Tom Hagen er en af Norges rigeste mænd. Arkivfoto: Torbjørn Olesen/Ritzau Scanpix

Stadig sigtet

Politiet opretholder sigtelsen mod Tom Hagen og efterforskningen fortsætter.

- Vores mål er stadig at finde Anne-Elisabeth Hagen, at få opklaret, hvad der er sket med hende, og hvem der har en rolle i sagen, lød det fredag fra politiets anklager, Haris Hrenovica i en pressemeddelelse.

Sent torsdag aften anholdt politiet også en mand i 30'erne og sigtede ham for drab eller medvirken til drab. Manden har en relation til Tom Hagen, og politiet har lagt vægt på, at han har kendskab til it og kryptovaluta.

Det er interessant, fordi der ved Anne-Elisabeth Hagens forsvinden blev fundet et brev med krav om en løsesum udbetalt i kryptovaluta.