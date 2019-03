Politiet: Kærestepar gav falsk anklage om voldtægt

En ung mand med de tilsyneladende bedste intentioner om eventuelt at komme en jævnaldrende kvinde til undsætning stod pludselig selv i midten af en nærmest surrealistisk situation, da han angiveligt ville sikre sig, at en 26-årig kvinde ikke led overlast i forbindelse med et højlydt skænderi med hendes 43-årige kæreste på busgaden i centrum af Aarhus.

Østjyllands Politi fik onsdag klokken 19.23 en anmeldelse om, at en kvinde var forsøgt voldtaget, og at gerningsmanden nu blev tilbageholdt på Park Allé i Aarhus. Da patruljen kom frem, stod en 43-årig mand og en 26-årig kvinde med en 25-årig mand, som de samstemmende fortalte havde forsøgt at voldtage kvinden.

Det skriver Østjyllands Politi i deres seneste døgnrapport.

Kæresteparret forklarede videre, at den 25-årige mand havde tvunget kvinden om bag et busskur, hvor han havde trukket bukserne af hende. Den 43-årige mand, der altså er kæreste med den 26-årige kvinde, kom dog til stedet og fik forhindret voldtægten, fortalte parret.

Nyttig optagelse



Den 25-årige havde imidlertid en noget anden forklaring, og han havde tilmed optagelser på sin mobiltelefon, der underbyggede hans forklaring.

Han fortalte til politiet, at han havde mødt de to personer ved busstoppestedet, hvor de skændtes meget højlydt. Han spurgte herefter - med de bedste intentioner om eventuelt at hjælpe hende - kvinden, om hun var ok.

Det skulle han nok aldrig have gjort, idet kæresteparret nu rettede deres vrede mod ham ved at blive aggressive og true ham. På et tidspunkt spyttede kvinden også den 25-årige mand i ansigtet. Til sidst råbte kvinden, at hun var blevet voldtaget, hvorefter hun ringede til politiet.



Ud fra forklaringerne, vidneafhøringerne og optagelserne på mobiltelefonen blev den 26-årige kvinde og den 43-årige mand begge anholdt og sigtet for falsk anmeldelse, og kvinden blev sigtet for vold ved at have spyttet på den 25-årige.

