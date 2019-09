Politiets frygt: Svenske Emelie kan være kidnappet

En 15-årig piges mystiske forsvinden har fået politiet i den svenske by Ludvika til at mistænke en alvorlig forbrydelse.

Teenageren Emelie forsvandt sporløst søndag middag, da hun cyklede fra hjemmet mod Kyrkskolan i det centrale Ludvika.

Indledningsvist kunne efterforskerne ikke konstatere nogle mistænkelige omstændigheder ved pigens forsvinden, men ifølge den svenske avis Aftonbladet har politiet tirsdag eftermiddag nu meldt ud, at man frygter, at den unge pige er blevet kidnappet.

- Der findes for nuværende ikke nogle konkrete beviser, der taler for en forbrydelse, men det er særligt det udstrakte tidsrum ( hvor hun har været forsvundet. red.), som nu gør, at vi indleder en større efterforskning, siger Stefan Dangardt fra Ludvika Politis komandocenter til avisen.

Ifølge politiet har den unge kvinde gået fra hjemmet før - men aldrig så længe. Det er heller ikke lykkedes politiet at spore hendes mobiltelefon.

I forbindelse med hendes forsvinden har over 100 frivillige gennemgået skovområder omkring Ludvika, Storvik og Marnäs. Også politiets hunde og droner har søgt forgæves i området, hvor hun sidst blev set.

Ifølge politiet skulle Emilie mødes med en dreng, da hun drog fra hjemmet søndag. Teenagepigen lider af en funktionsnedsættelse og bar på dagen for sin forsvinden en sort bluse med flæser, sorte jeans og sorte sko.

Tirsdag fortsætter eftersøgningen med politi og civile ledt af frivilligeorganisationen FIKK, som også har modtaget en række tips i sagen fra offentligheden

Til Aftonbladet fortæller organisationens leder Daniel Brodin, at et vidne har set Emelie på McDonalds i Ludvika ved en 13-tiden søndag.

Her talte hun i telefon og sagde 'så forsøger jeg at komme videre, så langt jeg kan komme',

- Hun benyttede sig også af stedets wifi, siger Daniel Brodin til mediet. Han fortæller, at der er en række andre oplysninger omkring pigens færden og forsvinden, som gør, at man nu frygter det værste.

- Jeg kan ikke gå i detaljer, men jeg kan blot sige, at vi anser det som utroligt vigtigt at finde hende så hurtigt, som muligt, siger han.