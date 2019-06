Politiets LTF-vidne i video: 'Jeg skal dræbe Shebi’

Vidne i sagen mod LTF optog video, hvor han fortæller, at han vil dræbe bandens leder for at få opmærksomhed

21-årige Hussain Ali kom med en række oplysninger om Loyal To Familia (LTF), da han 22. maj vidnede i opløsningssagen mod gadebanden i Københavns Byret.

I detaljer fortalte Ali blandt andet om, hvordan medlemmer af LTF fik 50.000 kroner for at skyde et andet menneske i bandens navn.

Den 21-årige har ikke selv været en del af banden, men har angiveligt fået oplysningerne fra sin nu skuddræbte kammerat, der var medlem.

Dræbt LTF'ers ven vidnede under politibeskyttelse

I en video, som ifølge kilder til Radio24syv er optaget sidste sommer, fortæller Hussain Ali en kvinde og kameraet, at han vil tage til Spanien for at dræbe Shuaib Khan – den ledende skikkelse i LTF.

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af videoen og kan nu bringe den.

'Så kommer jeg i nyhederne og sådan noget der. Så får jeg opmærksomhed,' lyder det i videoen grinende fra Hussain Ali, der offentligt har været stærkt kritisk over for LTF.

Radio24syv har foreholdt videoen og en række af Hussain Alis andre udtalelser for Karoline Normann, der er formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg. Hun mener, at det er vigtigt, at retten kender til videoen:

- Det er et helt tåbeligt oplæg (videoen, red.) at lægge ud. Og det er jo en tåbelig bemærkning. Men i forhold til selve sagen tænker jeg også, at det er et vigtigt element at være klar over, at alle der skal lytte til hans vidneudsagn skal vide, at den video findes, siger Karoline Normann til mediet.

Normann mener, at det svækker validiteten af hans vidneudsagn:

- Man skal være opmærksom på, at man her sidder med et vidne, som er utroligt engageret i sagen, og som tilsyneladende har nogle ikke bare meget klare holdninger til sagens parter. Han har det jo i en sådan grad, at han tilsyneladende taler om det her, der og alle vegne på adskillige offentlige medier, siger hun til Radio24syv.

Det bliver der sagt i videoen Hussain Ali (HA): Nu skal jeg fortælle dig en af mine hemmeligheder. Her næste uge jeg skal til Spanien. Jeg skal dræbe Shebi, ham fra LTF. Pige: Neej. HA: Jo, vi skal dræbe ham. Jeg viser, hvor han er. Du fanger ham. Jeg dræber ham (Laver pistoltegn med hånden). Du fanger ham. Jeg dræber ham. Pige: Hvem skal du dræbe? HA: Shebi. Lederen af LTF. Pige: Nårh, hvor er du sej. Du er faktisk sej. Wollah. HA: Så kommer jeg i nyhederne og sådan noget der. Så får jeg opmærksomhed. (Griner) Vis mere Luk

Også forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen, der repræsenterer Loyal To Familia i opløsningssagen, satte i retten spørgsmålstegn ved flere centrale dele af Hussain Alis vidneforklaring.

Juul Eriksen har ifølge Radio24syv ikke ønsket at kommentere videoen, men har skrevet til mediet:

'Jeg vil indgående under min procedure forholde mig til hans vidneudsagn og værdien heraf.'

Mediet skriver endvidere, at Hussain Ali har rejst en række krav for at stille op til interview om videoen. Af principielle årsager har kanalen ikke kunnet imødekomme kravene.

Rigsadvokaten og Københavns Politi har ifølge mediet ingen kommentar til sagen.

Sådan terroriserer LTF betjente i fængslerne