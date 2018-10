Politiets mistanke: Mand blev holdt som slave i uhumsk skur i 40 år

Manden blev befriet fra et usselt skur, hvor han kun havde en havestol og og møgbeskidt dyne og et tæppe

Et potentielt offer for moderne slaveri er blevet befriet, efter at han har levet og boet i et uhumsk skur gennem hele 40 år. Det udtaler den britiske myndighed GLAA, der arbejder for at beskytte sårbare og udnyttede arbejdere i Storbritannien.

Politifolk i Cumbria befriede den 58-årige mand fra et usselt og møgbeskidt skur, hvor han kun havde en enkelt stol samt en tilsmudset dyne, et tæppe og en varmeblæser, der ikke virkede. Der var iskoldt i skuret. Manden havde i øvrigt også et gammelt fladskærms-tv i skuret.

Den usædvanlige befrielse af den 58-årige mand fandt sted nord for byen Carlisle i England i går. Han blev straks ført væk for at få medicinsk behandling. Den 79-årige ejer af ejendommen, hvor den 58-årige mand, ifølge politiets mistanke, er blevet holdt som slave i 40 år, blev straks anholdt og sigtet for moderne slaveri.

Det skriver flere medier heriblandt BBC, The Guardian og Metro

Han lignede en skræmt kanin

Martin Plimmer fra myndigheden GLAA fortæller følgende omkring sagen:

- Vi fik information omkring, at manden var blevet tvunget til at tilbringe 40 år i skuret. Da vi fandt ham, lignede han en kanin, der var blevet fanget i lyskeglen fra en bil. Han var meget forvirret. Der var ingen varme i skuret, og det var meget koldt. Han levede under forhold, som intet menneske burde leve under.

Ifølge medierne har den 58-årige mand siden han var 18 år, tilbage i 1978, boet i skuret. Og han er igennem samtlige 40 år dagligt blevet tvunget til at lave ubetalt arbejde.

Stærkt traumatiseret

Martin Plimmer fortæller også, at det er uvist, om den 58-årige mand på noget tidspunkt har forsøgt, at forlade sine elendige forhold på ejendommen.

- Han har været traumatiseret gennem så lang tid, at det vil være en meget langsommelig proces at genvinde hans tillid, forklarer Martin Plimmer og tilføjer:

- I min lange karriere har jeg aldrig oplevet en sag, hvor en person har været slave i potentielt 40 år, og det her kan meget vel være den længste periode af fangenskab, som vi har været konfronteret med. Det er en ekstrem sørgelig og alvorlig sag, fortæller Martin Plimmer.