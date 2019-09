Politiets mistanke: Står bag fire hjemmerøverier på to døgn

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Modus ved en række forskellige hjemmerøverier i København de sidste to døgn er så ens, at politiet nu mener, at det er de samme gerningsmænd, der står bag.

Fire gange de sidste to døgn har de to røvere ifølge politiet slået til mod ældre borgere i Valby, indre by, Nordvest og Amager.

Derfor advarer Københavns Politi nu særligt ældre borgere.

- Vi lægger særligt vægt på, at metoden er så ens i alle fire tilfælde. Og vi vil særligt opfordre til, at man er opmærksom, hvis det ringer uanmeldt på døren, eller hvis man pludselig får uanmeldt besøg af f.eks. håndværkere, siger vicepolitiinspektør Lars Feldt-Rasmussen til Ekstra Bladet.

Hjemmerøverierne har fundet sted i dagtimerne, og gerningsmændene har i alle fire sager brugt samme fremgangsmåde:

Gerningsmand A ringer på døren til en lejlighed og udgiver sig for at være en form for håndværker, der skal tjekke noget – typisk problemer med vand eller el i køkkenet eller på badeværelset.



I flere af sagerne har røveriet udviklet sig, og gerningsmand A har mast sig ind i lejligheden og fastholdt beboeren, imens gerningsmand B er gået ind og har stjålet værdigenstande, inden de begge er forsvundet igen.



I en enkelt sag brugte gerningsmændene peberspray mod beboeren i boligen, oplyser politiet.

Ofrene i sagen har særligt kunne give et signalement af Gerningsmand A, som taler dansk med accent og beskrives som mellem 30-50 år og kraftig af bygning.

Hvis de to personer henvender sig, bør man ikke lukke op, men i stedet kontakte alarmcentralen på 112, oplyser politiet.