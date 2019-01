Politiets netdetektiver drukner i svindelsager: Nu slår de tilbage

På Gammel Køge Landevej i København er 41 politifolk, 2 anklagere og 26 civilt ansatte samlet i et nyt center med det formål at jagte svindlere på nettet. Og anmeldelserne flyder ind i en lind strøm.

Siden centret blev sat i drift i begyndelsen af december og frem til nytårsaften, modtog LCIK, som er centrets navn, 1451 anmeldelser om svindel og bedrag begået på internettet, oplyser Rigspolitiet.

Sammenkæder sager

Formålet med centret er at styrke indsatsen mod netsvindel, og idéen er, at centret lettere kan kæde sager fra hele landet sammen, end det ville være sket, hvis de 12 politikredse hver for sig skulle håndtere sagerne.

- Vi har senest set et eksempel på 49 borgere, som alle havde handlet på samme danske webshop uden at modtage de bestilte varer, fortæller vicepolitiinspektør Trine Møller, som er leder af LCIK, i en pressemeddelelse.

- Vi sammenkædede sagerne og fik hurtigt skabt et overblik. Fordi borgerne var fra ni forskellige politikredse, kunne det – før oprettelsen af LCIK - ellers have taget længere tid, før sagerne blev koblet sammen, og der kunne gribes ind over for gerningsmanden, siger hun.

Snyder på nettet

Opgørelsen over de første anmeldelser viser, at knap halvdelen handler om handel på nettet, mens en sjettedel handler om misbrug af kreditkortoplysninger.

Centret bliver officielt indviet tirsdag eftermiddag. Her deltager både justitsminister Søren Pape Poulsen (K), rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg og politidirektør Anne Tønnes.

Sidstnævnte er øverste chef i Københavns Politi, hvor Landsdækkende Center for it-relateret økonomisk kriminalitet - det er det, som bliver til forkortelsen LCIK - administrativt er forankret.

Men centret kommer til at betjene samtlige 12 politikredse i landet.

Borgerne får mulighed for at anmelde netsvindel via politiets hjemmeside. Anmeldelserne indgår så til LCIK. Skulle politikredsene modtage anmeldelser, skal de sendes til LCIK.

Fremover skal centret nemlig stå for den indledende sagsbehandling og efterforskning i alle sager om it-relateret økonomisk kriminalitet.

