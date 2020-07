Politiets sigtelse: Levakovic på coronatogt

Der var smil og opadvendte tommelfingre til familien, da fire medlemmer af den vanekriminelle Levakovic-klan kom ind i Retten i Glostrup med hver deres betjente som oppassere.

– Har I noget sprit, så jeg kan spritte af, udbrød Dollar Levakovic som noget af det første, da han fik løsnet sine hænder fra det transportbælte, han var blevet fikseret i.

Han var iført runde solbriller og en kridhvid skjorte.

– Jeg ved ikke, hvem der har siddet her før. Måske har han corona, og det vil jeg ikke finde mig i, sagde han højlydt, før han fik udleveret en sprit-serviet.

Sprit og corona spiller også en væsentlig rolle i de sigtelser, som alle fire har hængende over hovedet.

De er sigtet for at have snydt sig ind hos to ældre mænd i Hvidovre med en løgnehistorie om, at Silvia Winther (tidligere Levakovic, red.) skulle spritte deres lejlighed af. De nægter sig skyldige.

Risikerer corona-straf

I det ene tilfælde udviklede det sig ifølge sigtelsen til hjemmerøveri, fordi de fastholdt beboeren og truede ham til at udlevere 3000 kroner i kontanter og gennemsøgte hans hjem for flere ting at stjæle.

Det andet tyveri gik ud over 89-årige Egon. Her er Silvia Winther, Santino og Dollar Levakovic sigtet for at gennemsøge lejligheden, mens Jimmi Levakovic holdt i en flugtbil udenfor.

De risikerer dobbelt straf, fordi de er sigtet efter den nye covid-19-strafskærpelse.

Ved fristforlængelsen i sagen var Silvia Levakovic sommerligt klædt i en tætsiddende grå kjole uden ærmer med stort smil og thumbs up til tilhørerne ved retsmødet, hvor alle fire fortsat blev varetægtsfængslet.

Jimmi Levakovic, der var iført en Boss-T-shirt, smilede også til tilhørerne, mens Santino tog hånden op til brystet og vinkede mod familien.

Provokerende opførsel

Mest og konstant bemærket gjorde Dollar sig.

’Hallo-hallo,’ sagde han i mikronen foran sig og tog en pose slik op af lommen, som han højlydt spiste af og insisterende tilbød sin betjent-oppasser, der takkede pænt nej.

Dollar Levakovic, der her ses ved en tidligere lejlighed, gjorde opmærksom på sig selv i retten. Privatfoto

Efter retsmødet blev Dollar igen fikseret i transportbælte. Da han blev ført forbi Ekstra Bladets udsendte, spurgte han:

– Er du fra Ekstra Bladet?

Efter et bekræftende nik sagde han:

– Jeg har en hård pik.

Og gik videre.

