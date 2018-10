Politiets store lykketræf: Seks containere var fyldt med narko

Seks containere, der blev afskibet fra Libanon til København, var fyldt med narkotika, mener politiet.

13,8 tons hash og 1,3 tons amfetamin i pilleform blev gennem knapt to et halvt år smuglet til København af en 43-årig libaneser, der torsdag stilles for Københavns Byret – tiltalt i Danmarks-historiens hidtil største narkosag.

Politiet kalder sagen ’Lucky Punch’, fordi det var et rent lykketræf, at sagen blev afsløret.

Den 43-årige nægter sig skyldig. Men hvis han bliver dømt, risikerer han 20 års fængsel.

Den højeste straf for narkosmugling er 16 års fængsel, men anklagemyndigheden bruger under sagen en særlig bestemmelse i straffeloven, § 88, til at kræve straffen forhøjet med op til det halve.

Det kan ske, når der er tale om 'særdeles skærpende omstændigheder'.

Men straffelovens § 33 sætter så en øvre grænse for straffen og siger, at hvor der er hjemmel til at forhøje straffen, kan der dog højst idømmes 20 års fængsel.

Et lykketræf

Den 43-årige blev anholdt i november sidste år:

– Vi fik et tip og samarbejdede med Operativ Specialafdeling om at ransage på to lagerhoteller og en adresse på Amager, hvor vi samlet fandt 2,4 tons hash og godt to millioner piller, der indeholdt 361 kilo amfetamin. Det har udviklet sig til den største narkosag i Danmark, siger Steffen Th. Steffensen, afdelingen for Organiseret Kriminalitet.

På den 43-åriges bopæl på Amager gjorde politifolkene store øjne, da kælderen var fyldt med flere hundrede plastic-ruller, der var proppet med 547.530 piller, som indeholdt 93 kilo amfetamin samt yderligere godt 53 kilo amfetamin i pulverform.

Regnskaber og fragtsedler

I lagerrum 0926 hos lagerhotellet Shurgard på Bjørnbaksvej i Kastrup fandt politiet godt to tons hash og halvanden million piller, der indeholdt 268 kilo amfetamin. I et lagerhotel på Avedøre Holme lå endnu 331 kilo hash.

Men beslaglagte regnskaber og fragtsedler viste, ifølge tiltalen, at der fra februar 2015 til juni 2017 var importeret 13.836 kilo hash og 1311 kilo amfetamin i 7.718.000 piller.

Tiltalen siger, at det enorme kvantum narkotika var skjult i 3298 plasticruller, der kom til Danmark i seks containere.

Anklageskriftet beskriver de seks container-transporter, hvor der blev leveret både hash og amfetamin-piller i hver forsendelse.

For eksempel blev en container leveret på adressen på Amager den 21. januar 2016, hvor den indeholdt 3330 kilo hash og 1.870.000 piller indeholdende i alt 318 kilo amfetamin. Stofferne lå skjult i 793 plastic-ruller.

Narko-eksport til Tyskland og Østrig

Køberne af den enorme mængde narkotika er ikke fundet. Men politiet mener, at hashen og amfetamin-pillerne blandt andet er eksporteret til Tyskland og Østrig.

Narkoen blev modtaget og håndteret på to adresser på Amager, men politiet har ikke fundet de formodede medgerningsmænd.

Under ransagningerne beslaglagde politiet vakum-maskiner og indpakning, kaffemøller, en digitalvægt og en mappe med fragtbreve samt 332.500 kr. og 23.100 euro (cirka 173.000 kr.).

En kvinde og en mand er fortsat sigtet i sagen, men begge er løsladt, og politiet tager først stilling til en eventuel tiltale mod dem, når dommen over den 43-årige er faldet. Han kræves udvist for bestandigt.

Københavns Byret har afsat tre dage til retssagen, hvor dommen ventes 31. oktober.