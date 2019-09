Politiets teleskandale udsætter sag om drabsforsøg på fire fra Brothas

22-årig fra LTF kan se frem til varetægtsfængsling i måneder uden at han kan stilles for retten

Skandalen om politiets mangelfulde og fejlagtige teleoplysninger har ført til udsættelse af endnu en sag, der handler om et skyderi i Helsingør, hvor et 22-årigt medlem af banden LTF er tiltalt for drabsforsøg på fire unge med tilknytning til Brothas-banden.

Retten i Helsingør forlængede tirsdag varetægtsfængslingen af den 22-årige foreløbig til 1. oktober. Han skulle være stillet for et nævningeting ved Retten i Helsingør i september, men nu er sagen udsat på ubestemt tid.

– Teleoplysninger er vigtige for bevisførelsen i sagen, men Rigsadvokaten har jo forbudt os at benytte teleoplysninger foreløbig frem til 18. oktober. Så sagen er udsat, og vi kan ikke få den berammet for et nyt nævningeting, før det er afklaret, hvornår vi igen kan benytte teleoplysninger, siger senioranklager Kenn Jørgensen.

Langvarig fængsling

Advokat Mai-Brit Storm Thygesen bad retten om at løslade den 22-årige: – Han har siddet varetægtsfængslet i næsten et år . Det er en utilfredsstillende situation, når han ikke ved, hvornår han skal for retten, siger forsvareren.

Retten afviste dog at løslade den tiltalte, men om to uger skal retten så igen tage stilling til, om han fortsat skal sidde fængslet. Berammelsen af en ny nævningesag kan trække ud i måneder.

Skyderiet skete 5. juni 2018 cirka kl. 20.10 på Kongevejen i Helsingør ved rundkørslen Prøvestensvej. Den 22-årige kom til stedet sammen med tre teenagere i flere biler, og ifølge tiltalen skød den 22-årige mindst tre gange med en ni mm. pistol mod en sort VW Golf, hvor der sad fire unge som var tilknyttet eller medlem af Brothas.

Drabsforsøget mislykkedes, fordi ingen blev ramt og de fire mænd flygtede i Golfen.

Angrebet med jernrør

Inden skyderiet var Golfen blevet bragt til standsning af de tre andre unge, som angreb Brothas-folkene med et jernrør og smadrede frontruden på Golfen. De tre er alene tiltalt for forsøg på vold, men sagen mod dem er skilt ud til en anden retssag, der kører til december.

Den 22-årige risikerer dobbelt op på straffen for drabsforsøg og våbenbesiddelse, fordi der er rejst tiltale mod ham efter bande-paragraffen 81 a. Det skyldes, at skyderiet i følge politiet var egnet til at fremkalde en væbnet konflikt mellem grupperinger.

I sommeren 2018 var konflikten mellem LTF og Brothas ellers stilnet af efter et hedt efterår 2017 med en serie dødelige skyderier. Det er uklart, hvad motivet til skyderiet i Helsingør var, men ifølge tiltalen ville det kunne få konflikten mellem LTF og Brothas til at blusse op igen.

