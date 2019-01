Politiets teori: Nyt IRA brugte pizzabil til bilbombe i Nordirland

To mænd er anholdt og mistænkt for at stå bag den bilbombe, der eksploderede lørdag aften i Nordirland

Lørdag aften eksploderede en bilbombe foran en retsbygning i den nordirske by Londonderry.

Det nordirske politi mistænker, at det er 'New IRA', som står bag bilbomben.

Det skriver CNN.

- I opklaringen arbejder vi ud fra teorien, at det er det nye IRA, som står bag. Det nye IRA er, ligesom de fleste militante grupperinger i Nordirland, lille, ikke særlig repræsenteret og fokuseret på at drive nordirerne tilbage til en tid, hvor de ikke ønsker at være, fortalte kriminalassistent Mark Hamilton tidligere søndag.

Fakta om IRA IRA står for Irish Republican Army. Det var den oprindelige irske oprørsbevægelse, som kæmpede mod det britiske overherredømme. Efter Irlands selvstændighed fortsatte IRA med at eksistere, men primært som en nordirsk organisation. Fra 1960'erne og frem til 2005 delte IRA sig ud i forskellige undergrupperinger.

På samme pressemøde bekræftede kriminalassistent Mark Hamilton, at to mænd er blevet anholdt i sagen. De er mistænkt for at have kapret en bil brugt til at levere pizzaer for senere at have placeret en bombe i bilen og sprænge den midt i Londonderry.

De to anholdte har begge relationer til det nye IRA.

På Facebook har det nordirske politi skrevet, at de også har undersøgt en anden mistænkelig bil, og at de har med et stort gerningssted at gøre.

Foto: Paul Faith /Ritzau Scanpix

Foto: Paul Faith

Fordømmer den grusomme handling

Londonderrys borgmester, John Boyle, har på Twitter skrevet, at han fordømmer den voldelige handling, som gerningsmændene bag bilbomben har begået.

Absolutely appalled by this terrible act of violence tonight right in the heart of our city. I utterly condemn this attack which could easily have resulted in loss of life or injury. The perpetrators do not speak for the people of Derry and Strabane! pic.twitter.com/EBrazYgYRt — Mayor Derry Strabane (@mayordcsdc) January 19, 2019

'Fuldstændig forfærdet over denne grusomme, voldelige handling, der blev begået i centrum af vores by. Jeg fordømmer dette angreb, som kunne have resulteret i dødsfald eller menneskelige skader. Gerningsmændene taler ikke på vegne af folket i Derry (Londonderry, red.) og Strabane.'

Londonderry er historisk set en meget uroplaget by. Byens officielle navn er Londonderry, men af katolikker og irere bliver den også omtalt som 'Derry'.

Byen er kendt for at spille en meget central rolle i de årelange og meget voldelige uroligheder, der prægede Nordirland fra slutningen af 1960'erne til 1998, hvor der blev indgået en fredsaftale.