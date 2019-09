Politiets teori: Opgør mellem to grupper bag knivdrab

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Det er en 27-årig mand, der er blevet dræbt i forbindelse med et slagsmål ved Carl Th. Dreyers Vej i Valby. Yderligere tre personer er blevet stukket med kniv, men de er ikke i kritisk tilstand, melder Københavns Politi.

De pårørende til den dræbte mand er underrettet.

Københavns Politi fik meldingen om et større slagsmål ved Carl Th. Dreyers Vej i Valby i nat klokken 00.40, hvor omkring 15 personer ifølge anmeldelsen var oppe at slås. Adskillige patruljer blev med det samme afsendt til stedet.

- Vi arbejder ud fra formodningen om, at det er to lokale grupper, der er stødt sammen. På nuværende tidspunkt tyder det ikke på, at det er banderelateret, siger leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet, Brian Belling.

En person dræbt: Knivdrama i Valby

Mandag formiddag er der en nervøs stemning i området.

- Vi har været vågne hele natten, siger en mandlig beboer til Ekstra Bladet.

De fleste, som Ekstra Bladet træffer, har ikke lyst til at udtale sig om nattens blodige begivenhed.

Som en kvinde siger:

- Vi er alle sammen rystede.

Flere af politiet hundepatruljer er til stede i området. Det er uvist præcist, hvad de søger efter.

Ekstra Bladets mand på stedet natten igennem observerede, at politiet var i gang med en intensiv undersøgelse i en baggård, hvor knivstikkeriet angiveligt er foregået.