Politiets teori: Skød mod unge mænd

Politiet formoder at to unge mænd på 18 og 19 år var målet, da ukendte gerningsmænd åbnede ild i boligkvarter

To unge mænd på 18 og 19 år var formentlig målet, da endnu ukendte gerningsmænd søndag aften åbnede ild i boligkvarteret Ladegårdsparken i Holbæk.

Ingen blev ramt under episoden, men de to unge blev truffet på gerningsstedet, da en politipatrulje reagerede på anmeldelser om flere skud klokken 21.46.

- Vi har en formodning om, at de har været målet, men de har ikke ønsket at afgive forklaring til os endnu, siger pressetalsmand Charlotte Tornquist til Ekstra Bladet.

Teknikere og betjente fra Midt- og Vestsjællands Politi har natten igennem og ud på formiddagen mandag undersøgt gerningsstedet. Her har politiet blandt andet fundet flere afskudte patronhylstre og sikret et projektil, som under episoden formentlig borede sig igennem ruden til varmecentralen i et af områdets bebyggelser.

Politiet arbejde natten igennem på gerningsstedet for at sikre spor. Arbejdet fortsatte mandag formiddag. Foto: Kenneth Meyer

Mulig flugtbil fundet udbrændt

Blot 20 minutter efter skudepisoden fik politiet en melding om en brændende bil på Mogenstrupvej i Holbæk.

Bilen, en mørk rød Peugeot stationcar personbil, blev meldt stjålet fra Jerslev Sj. 2. februar 2020 og politiet arbejder ud fra en teori om, at den kan være anvendt som flugtkøretøj ved skyderiet i Ladegårdsparken kort forinden.

I forbindelse med skudsagen søger politiet vidner, som kunne have bemærket noget eller nogen omkring Ladegårdsparken eller på Mogenstrupvej søndag aften.

Undersøger skudepisode

Skudepisoden sker få døgn efter, at politiet måtte rykke ud til meldinger om uroligheder i Holbæk Midtby fredag eftermiddag. Her stødte to grupperinger ifølge anmeldelsen sammen under en voldelig hændelse, hvor der angiveligt blev brugt slagvåben. Heller ikke her blev der foretaget nogen anholdelser eller fundet slagvåben på stedet.

Ifølge politiet er der ikke umiddelbart noget, som tyder på, at de to episoder hænger sammen.

Foto: Kenneth Meyer

- Det er selvfølgelig noget, vi har med i vores overvejelser, når vi på den måde har sådan en episode fredag og så står med en nyt alvorlig episode mandag, siger pressetalsmand Charlotte Tornquist.

Ladegårdsparken har flere gange tidligere været omdrejningspunkt for skuepisoder. Senest i december 2019, hvor politiet også der måtte rykke ud til meldinger om flere skud.