Politiets teori: Tilfældigt offer i bandekonflikt

Også ifølge politiet ser det foreløbigt ud til, at den 31-årige dræbte ikke var del af bandekonflikt

Onsdag aften kort før midnat mistede 31-årige Abdinur Ismail livet ved et skyderi i Egeparken i Vollsmose. Ved samme lejlighed blev en anden 31-årig mand ligeledes alvorligt kvæstet.

Over for forskellige medier, blandt andet Ekstra Bladet, har beboere og familie sagt, at Abdinur Ismail ikke havde tilknytning til det kriminelle miljø.

I fredags oplyste politiet, at man arbejdede 'på højtryk' for at få afklaret, om Abdinur Ismail på nogen måde har relationer til nogen af de involverede parter i den verserende konflikt.



I dag siger politiet til Ekstra Bladet:

- Umiddelbart kan det se ud til, at han kan være tilfældigt offer, siger Jesper Pedersen, efterforskningsleder, Fyns Politi.

Bandefigur såret af skud

Omvendt har politiet i forbindelse med sagen i en pressemeddelelse oplyst, at den sårede mand, en anden 31-årig mand, har personlige relationer til den aktuelle konflikt. Dette underbygger formodningen om, at Abdinur Ismail opholdt sig det forkerte sted det forkerte tidspunkt, og endte som offer i den konflikt, der netop nu udspiller sig i det kriminelle indvandrermiljø i Odense.

Tilstanden på manden, der overlevede skyderiet, meldes at være stabil. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har han familiær tilknytning til en klan med mellemøstlig baggrund og er samtidig veteran i det lokale indvandrerbandemiljø på Fyn.

Politiet: Drab på 31-årig blev filmet

Politiet på gerningsstedet, hvor den 31-årige blev dræbt i Vollsmose. Foto: Michael Bager

I forbindelse med skudepisoden har politiet meldt ud, at konflikten udspiller sig imellem to unavngivne grupperinger fra Vollsmose og Korsløkkeparken, der ligger på Nyborgvej.

Fyns Politi indførte allerede 18. juni visitationszone, der dækker området. Det skete efter, at der om aftenen 17. juni ved 22.30-tiden var blevet affyret skud i Fyrreparken i Vollsmose. Ingen blev tilsyneladende ramt.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev der den pågældende aften skudt imod en bandeveteran, der har familiær tilknytning til anden familie med mellemøstlig baggrund. Og dermed kan skyderiet i onsdags være hævn for skyderiet ugen forinden.

Politiets opfordring: I forbindelse med efterforskningen af drabet på Abdinur Ismail opfordrer politiet alle, der måtte sidde inde med viden - eller måtte have set noget - om at henvende sig til politiet: - Også selvom, at det kun er en meget lille detalje, så kan det være den detalje, der er brikken, der skal til for at politiet får et gennembrud, fortæller Jesper Pedersen.

Var på vej på arbejde

Over for Ekstra Bladet har den dræbtes søster oplyst, hvordan Abdinur Ismail havde været i moské og skulle hjem og gøre sig klar, inden han skulle på arbejde. Han arbejdede på Coops centrallager i Hjallelse. Derfor befandt fandt han sig kort før midnat på p-pladsen ved Egeparken, da foreløbigt ukendte gerningsmænd affyrede skuddene, der ramte både Abdinur Ismail og den 31-årige bandefigur.

Efterforskningsleder Jesper Pedersen ønsker ikke kommentere Ekstra Bladet oplysninger, ligesom han foreløbigt heller ikke ønsker uddybe detaljer om, hvordan skyderiet foregik.

Politiet har beskrevet, at konflikten udspiller sig imellem to unavngivne grupperinger, og at den fra tid til anden blusser op.

Flere kilder med indsigt i miljøet fortæller, at de stridende parter tidligere var del af Black Army-banden, der opløste sig selv i 2017. Dengang var det officielle fjendebillede udadtil blandt andet Hells Angels.

Men også internt knagede det allerede dengang.

Narko, hash og magt

Kilderne fortæller, at strid om hash og narkomarked selvfølgelig spiller en rolle. Men stridens vigtigste faktor handler om magt, og hvem der skal bestemme i miljøer.

I det kriminelle indvandrermiljø i Odense orienterer man sig i forhold til de forskellige familietilhørsforhold.

Men de forskellige konstellationer om, hvem, der holder med hvem, er ikke konstant. Ind imellem finder ændrer situationen sig, sådan at tidligere våbenbrødre i stedet bliver fjender.

En episode, hvor en kriminel blev lokket i baghold på en legeplads ved Vollsmose i vinter og efterfølgende tævet, indgår eksempelvis også i det samlede konfliktbillede, fortæller kilderne.

Fyns Politi ønsker ikke kommentere Ekstra Bladets oplysninger.