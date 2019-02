Politiets tilbud: Bliv skudt med en strømpistol

En amerikansk politistation tilbød deres borgere, at de kunne blive skudt med en strømpistol uden at give en øre for det

Hvad med at bruge tirsdag aften på at blive skudt med en strømpistol - helt frivilligt?

Tirsdag aften sagde en håndfuld borgere i South Carolina ja tak til tilbuddet og svingede forbi politistationen i Chenoa for at prøve det.

På Facebook skrev Chenoa Police Department, at de havde fået en del forespørgsler om, om man kunne prøve at blive skudt med en strømpistol, og derfor inviterede de deres borgere til at komme og prøve det, i anledningen af at politistationen skulle afholde en årlig træningdag i at bruge strømpistoler.

Betingelsen for, at man måtte deltage, var dog, at man skrev under på, at politistationen ikke var ansvarlig, hvis man kom til skade.

Se de frivillige blive skudt med en strømpistol i videoen ovenfor.

- Jeg vil hellere have sex med en plæneklipper, sagde danske Lasse Houlberg Danielsen, efter han var blevet frivilligt havde fået sprayet peberspray i ansigtet.