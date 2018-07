Politifolk holdt hovedet oppe på druknende mand

Takket være en hurtig indsats fra både politi og dykkere reddede en mand i nat livet efter at han var faldet i kanalen ved Overgaden Oven Vandet midt i København.

Manden, der angiveligt var beruset, skvattede i kanalen og var ved at drukne, da han blev opdaget af forbipasserende.

De slog alarm, og det lykkedes for to betjente at holde mandens hoved over vandet, indtil overflade-dykkere fra Hovedstadens Beredskab nåede frem og fik bjærget ham.

- Vi var fremme i løbet af tre minutter. Vores overflade dykkere fik halet manden op af vandet, oplyser operationschef Brian Eriksson til Ekstra Bladet.

Det er uvist, hvor længe manden lå i vandet.

- Heldigvis er vandet meget varmt for øjeblikket. Så på den måde var der ingen fare for ham, fastslår operationschefen i Hovedstadens Beredskab.

Den på en gang både uheldige og uheldige mand blev overgivet til ambulancefolkene på stedet.