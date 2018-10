Politifolk i Atlanta dræber teenager efterlyst for drab

Myndighederne i USA bekræfter, at den 18-årig mand, der var efterlyst for drabet på en politimand, nu er blevet dræbt i Atlanta i USA

En politimand i Atlanta i den amerikanske delstat Georgia skød og dræbte mandag en 18-årig mand, som var efterlyst for at have skudt og dræbt en politimand i weekenden, oplyser de amerikanske myndigheder.

Den 18-årige Tafahree Maynard var en af to efterlyste mænd, som var mistænkt for at have skudt og dræbt en politimand lørdag i Gwinnett County.

Efter drabet på politimanden Antwan Toney blev der indledt en menneskejagt på Maynard og hans ledsager, den 19-årige Isaiah Pretlow.

en eftersøgte 18-årige Tafahree Maynard blev fundet i et træskur lidt under tre kilometer fra hans forældres hjem. Han blev dræbt, da han angiveligt ikke ville vise sine hænder til politiet.

Dør til dør

Politiet fik et tip om Tafahree Maynards opholdssted natten til mandag, siger politichefen i Gwinnett County, Butch Ayers. Herefter rykkede 75-90 politimænd ud til boligområdet og afspærrede det.

Det skriver CBS News.

Betjentene gik dør til dør i området og interviewede beboerne. De fandt den eftersøgte i et lukket træskur udenfor et af husene. Ifølge politiet ville den eftersøgte ikke vise sine hænder, og da politiet kunne se, at han holdte et våben, valgte de at skyde og dræbe Tafahree Maynard.

- To politifolk, der undersøgte et skur bag et hus, fandt Maynard, som ikke adlød deres ordrer, siger politichefen, Butch Ayers.

- Maynard havde først sin hånd bag ryggen og da han viste sin hård, havde han et "kantet våben", siger politichefen.

- Den ene politimand affyrede derpå sin strømpistol mod Maynard, mens den anden skød og dræbte ham fra knap to meters afstand, siger Ayers, som pointerer, at der ikke længere er fare for de almindelige borgere i området.

Den 18-årige døde på stedet, kun tre kilometer fra hans families hjem.

Anmeldt for at ryge

Det hele startede lørdag eftermiddag, da de lokale myndigheder modtog et anonymt opkald på den amerikanske alarmcentrals nummer, 911.

Den anonyme anmelder fortalte, at der sad to mænd og røg marihuana i en bil bag en skole.

To politimænd, der var i området i hver deres vogn, kørte op på siden af den mistænkelige bil, og parkede deres biler.

Et kort øjeblik efter, at betjente steg ud, blev en serie skud affyret gennem glasset på den mistænkelige bil, der herefter kørte hurtigt væk.

Betjenten Antwan Toney blev ramt, da projektilet gik direkte forbi hans skudsikre vest. Han blev kørt på det lokale sygehus Gwinnett County Medical Center i Lawrenceville, hvor han døde.