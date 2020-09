Politihund fandt mand i mudderhul

Pludselig opdagede personalet på plejehjemmet Vendelbocentret i Sindal lidt efter midnat, at en 79-årig beboer manglede, og kan nu takke Nordjylland politis hundepatrulje for, at han er tilbage i god behold.

Det skriver Nordjyske.dk

- Vi fik en anmeldelse kl. ca. 00.30 om, at personalet havde fundet ud af, at han havde forladt sit værelse. Vi sendte flere patruljer derop, og søgning i området med hundepatruljer betød, at vi kl. 03.30 fandt ham et godt stykke derfra, hvor han sad fast i noget mudder i en park efter at have gået hen over en græsplæne og krydset en bro over Uggerby Å, fortæller vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi, til Nordjyske.

Vagtchefen tilføjer, at politiet efterfølgende kørte den demente mand tilbage til Vedelbocentret, hvor han fik et bad og noget tørt tøj på.

Idet hundepatruljen fandt den 79-årige mand, var Nordjyllands politi ved at udvide eftersøgningen.

- Vi var i gang med den indledende eftersøgning i nærområdet, som vi altid gør, men vi var ved at overveje at få flere hunderessourcer sat ind, da han så blev fundet, fortæller vagtchef Poul Fastergaard til Nordjyske.