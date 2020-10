Politiinspektør: Madsen havde bombelignende bælte

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Drabsmanden Peter Madsen havde et mavebælte, som ligner et bombebælte, da han blev anholdt i forbindelse med sit flugtforsøg fra Herstedvester Fængsel tirsdag formiddag.

Det siger politiinspektør Mogens Lauridsen ved et pressemøde på politigården i Albertslund tirsdag eftermiddag, hvor han også bekræfter, at flugtfangen er identisk med Peter Madsen også kendt som Ubåds-Madsen.

Politiinspektøren siger, at bæltet var ret vellignende, så man tog ingen chancer. De mener dog ikke, at der er tale sprængstoffer, men det bliver nu undersøgt nærmere.

Det var også derfor, at Peter Madsen sad så længe op ad et hegn. Han blev anholdt 10.26. Men det var først omkring klokken 13, at han blev ført væk, efter bombeeksperter havde undersøgt det bombelignende bælte.

Sprang ind i varevogn

Umiddelbart før anholdelsen sprang Peter Madsen ind i en hvid varevogn.

- Men hvad der sker i varevognen, skal jeg ikke kunne sige. Vi skal have afhørt chafufføren. Der er sproglige udfordringer, siger han og bekræfter, at der er tale om en udenlandsk chauffør.

På spørgsmålet om, hvorvidt der er medgerningsmænd, siger han:

- Vi har ikke mistanke om, at han har fået hjælp, men det er sådan noget, vi undersøger.

Peter Madsen blev hevet ud af varevognen af politiet og anholdt. I forbindelse med anholdelsen smed han, hvad politiinspektøren betegner som en pistollignende genstand.

Peter Madsen er endnu ikke blevet afhørt.

Institutionschef for Herstedvester Fængsel Hanne Høegh Rasmussen var også til stede ved pressemødet. Hun fortæller, at Peter Madsen truede en medarbejder i forbindelse med flugten.

- Der er ikke nogen, der er kommet fysisk til skade, men det har været meget psykisk belastende for de involverede medarbejdere, siger Hanne Høegh Rasmussen og tilføjer, at de nu tager hånd om de implicerede.

Hun ville ikke bekræfte oplysninger, som Ekstra Bladet har fået om, at der var tale om en kvindelig psykolog, der blev taget som gidsel.

Hvordan flugten kunne lade sig gøre, kunne hun ikke redegøre nærmere for.

- Vi vil forsøge at undersøge sagen i samarbejde med politiet. Det bedste, man kan sige om den situation, er, at Peter Madsen er i politiets varetægt, siger institutionschefen.

