Politijagt efter luksusbiler

En Mercedes C 63 AMG afskar patrulje vejen, da de forsøgte at stoppe stjålet Audi A6

Da en 53-årig kvinde så sin Audi A6 trille væk fra matriklen i Jyllinge, ringede hun omgående efter politiet.

Patruljen var hurtigt fremme på stedet, hvor et umiddelbart simpelt biltyveri blev forvandlet til en hæsblæsende politijagt.

- Betjentene møder den stjålne Audi, som har følgeskab af en Mercedes, der kører bagved, fortæller kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Charlotte Tornquist, til Ekstra Bladet.

Hverken Audien eller Mercedesen, som er en Mercedes C 63 AMG, følte nogen anledning til at standse ved mødet med ordensmagten.

Kørte fra betjente

I stedet afskar Mercedesen patruljevognen vejen, så Audien kunne flygte fra stedet, før det også lykkedes for Mercedesen at stikke af.

- Senere er der kontakt med køretøjerne i Greve. De kører i retning mod Roskilde, og patruljen eftersætter begge biler igennem Roskilde og videre ad motorvejen mod Greve, siger Charlotte Tornquist.

Politiet kørte af ved Køge Bugt Motorvejens afkørsel 28, efter at de to heftige biler havde rystet dem af sig.

- Betjentene søger i området og får i Greve ved Godsvej og Engrøjel fat i den undslupne Mercedes, som de stopper uden dramatik. I den sidder tre mænd, som bliver anholdt.

Ikke langt derfra fandt man Audien tom og efterladt.

Undersøges for tekniske spor

Politiet er nu i gang med at undersøge ejerforholdet af Mercedesen, som ikke umiddelbart er meldt stjålet.

De tre - en 22-årig mand fra Ishøj og to mænd fra Frederiksberg på henholdsvis 27 og 33 år - er fortsat anholdt og skal afhøres.

Politiet arbejder på at få kortlagt, hvilken relation, der er mellem de anholdte, tilknytningen til Mercedesen, og hvem der kørte Audien.

- Der er ingen tvivl om, at de, der kører Mercedesen står i ledtog med de, der stjæler Audien, siger Charlotte Tornquist, som tilføjer, at det er nærliggende at forestille sig, at biltyvene er blevet fragtet til Jyllinge i Mercedesen.

- Det er noget af det, der skal undersøges nu.

Audien er sendt til undersøgelse for tekniske spor.

Gerningsmænd på fri fod

Politiet kan i skrivende stund ikke oplyse om sigtelsen eller sigtelserne mod de anholdte.

- Sagen omhandler overtrædelse af straffeloven vedrørende brugstyveri og at lægge hindringer i vejen for politiet, siger Charlotte Tornquist.

Afhøringen kan forhåbentlig medvirke til at få afklaret, hvem der sad bag rattet og de øvriges mulige medvirken i sagen.

Politiet kan ikke udelukke, at der kan være gerningsmænd på fri fod.

Anmeldelsen om biltyveriet, som skete på Strandagervej i Jyllinge, indløb klokken 00.30.

En Audi A6 koster i nypris mellem 600.000 og 800.000 kroner. Mercedesen, som er en årgang 2012, har som ny kostet i omegnen af 1.500.000 kroner.