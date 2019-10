Politijagt går helt galt: Smuglere måtte fiske politiet op

Tre politibetjente måtte se sig heldige, da de blev reddet af en gruppe på fire smuglere ud fra Malagas kyst fredag.

Ikke lang tid forinden havde betjentene fra Guardia Civil eftersat smuglerne i speedbåden, men da de to både ramte hinanden, var det altså politibåden, der kom værst afsted, skriver The Guardian.

Artiklen fortsætter under billedet.

Det var i alt tre agenter, som smuglerne blev nødt til at redde. Foto: HANDOUT/Ritzau Scanpix

Politiet havde også en helikopter i luften, som brugte en megafon til at komme i kontakt med smuglerne. Den påbød dem at vende om og redde deres efterfølgere, hvorfor de tre politimænd blev hevet ud af vandet uden at have fået en skramme.

Artiklen fortsætter under billedet.

Et sammenstød blev for meget for politibåden. Foto: HANDOUT/Ritzau Scanpix

Den uventede redningsaktion hjalp dem dog ikke meget, efter politiet fik tilbageholdt dem. Med tre tons hash fundet i det nærliggende vand kan smuglerne se frem til en hård straf.

- De blev arresteret for at smugle stoffer, udtaler politiet i en pressemeddelelse.