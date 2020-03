Politijagt: Mand hostede på betjente

Politiet i Østjylland har indledt en regulær jagt på en 20-årig mand fra Tilst ved Aarhus, som natten til søndag på kort afstand hostede to betjente i hovedet, mens han råbte 'corona'.

Østjyllands Politi har netop udsendt en efterlysning af den 20-årige Jasser Yasser Ibrahim.

Jasser Yasser Ibrahim blev anholdt under en rutinekontrol af en bil, som den 20-årige mand mand var passager i. Under det efterfølgende skænderi, hostede manden de to betjente i hovedet.

Herefter blev han anholdt.

Søndag formiddag blev han så fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus. Dommeren valgte at varetægtsfængsle Jasser Yasser Ibrahim i fire uger for vold mod tjenestemand.

Umiddelbart efter at kendelsen var blevet afsagt, lykkedes det den 20-årige mand at flygte fra betjentene.

Hensynsløs adfærd

Det er derfor, at han nu er efterlyst af politiet, som ser med stor alvor på sagen.

- Angrebet mod de to politifolk er udtryk for en fuldstændig tankeløs og hensynsløs adfærd. Betjentene varetager en samfundskritisk opgave på et tidspunkt, hvor vi befinder os i en meget alvorlig situation, siger anklager Jacob Gents .

- Det er helt uacceptabelt, at de skal mødes med sådan et angreb, mens de arbejder for at sikre, at andre kan blive derhjemme. Som samfund har vi en forpligtelse til at yde dem en særlig beskyttelse i denne tid. Derfor er jeg meget tilfreds med, at retten var enig med anklagemyndigheden i, at der var grundlag for en varetægtsfængsling, fastslår Jacob Gents i en udtalelse fra Østjyllands Politi.

Jasser Yasser Ibrahim kærede i øvrigt byrettens kendelse til Vestre Landsret.