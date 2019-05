Politiker fik kastet sten gennem vinduerne

Det har været en noget brat opvågning Susanne Crawley Larsen (R) har fået lørdag morgen.

Hun blev vækket af, at der blev kastet sten gennem ruderne på hendes bopæl. Det skriver politikeren, der er medlem af byrådet i Odense Kommune, i et Facebook-opslag.

- Vågnede tidligt i morges ved, at der blev kastet store sten ind gennem vore vinduer. Politiet har været her, og lige nu er en glarmester ved at ordne det værste. Jeg har støvsuget glasskår op i timevis, så vinduerne kan blive klar til, at vi tænder lys i aften, siger hun og refererer til, at det 4. maj er årsdagen for Danmarks befrielse.

Ehm Christensen, der er vagtchef ved Fyns Politi bekræfter episoden.

- Vi fik anmeldelsen klokken 05.23. Vi har haft politi ude på stedet og har en efterforskningsleder på sagen, siger han til Ekstra Bladet.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at byrådspolitikeren er udsat for ubehageligheder. I december sidste år blev en 40-årig kvinde idømt 12 måneders fængsel for trusler. Den straf blev dog reduceret til et halvt års fængsel, skriver TV2 Fyn.

Igen i april sidste år var den gal igen. En 52-årig mand blev varetægtsfængslet i fire uger, efter han havde truet Susanne Crawley Larsen. Selvsamme gerningsmand fik 90 dages ubetinget fængsel - igen for trusler mod politikeren.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Susanne Crawley Larsen.