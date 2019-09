Politiker kørte for stærkt tre gange: Først for retten nu

Venstres lokalpolitiker Søren Hyldgaard har på baggrund af fartbøder været på orlov siden februar fra sit hverv som byrådspolitiker i Rudersdal Kommune i Nordsjælland.

Det skriver BT.

I 2015 blev han tre gange taget med for høj fart på Lyngby Omfartsvej, hvor hastighedsgrænsen blev sat ned fra 90 til 50 kilometer i timen.

Han hørte ikke mere for fartoverskridelserne før 2017. Her blev han stoppet af en motorcykelbetjent ved et kryds. På det tidspunkt var den første af hastighedsoverskridelserne blevet forældet, men fordi politiet kontaktede ham dette år, mener myndighederne nu, at to resterende blev stillet i bero og derfor stadig er gældende.

Søren Hyldgaard og hans advokat mener imidlertid ikke, at mødet med motorcykelbetjenten kan betragtes som en sigtelse, og de kræver derfor frifindelse.

Ti år i byrådet

I januar i år blev han dømt for de tre forseelser: Bøde på 21000 kroner og en ubetinget fratagelse af kørekortet.

Fredag var sagen for Øster Landsret.

- Det har ikke været sjovt på nogen som helst måde. Jeg har været 10 år i byrådet og havde satset på en politisk karriere, men denne sag har haft gigantiske konsekvenser for mig, sagde Søren Hyldgaard ifølge BT, da han vidnede fredag.

Siden april 2018 har en frakendelse af førerretten været nok til at erklære en politiker uværdig til at stille op til kommunalbestyrelser og Folketinget. Derfor stillede Søren Hyldgaard heller ikke op til Folketinget ved seneste valg.

Politiet har ikke ønsket at kommentere sagen over for BT. Der ventes dom i næste uge.