Politiker straffes for vold mod børn

En folkevalgt politiker er onsdag blevet idømt fængsel i tre måneder for vold mod to af sine børn. Retten i Roskilde har gjort straffen betinget.

Politikeren har under sagen nægtet sig skyldig og anker på stedet til Østre Landsret.

Tiltalen drejede sig om mishandling af i alt tre børn, fordi de gennem mange år skulle være blevet tildelt såkaldte lammere - hårde slag med knyttet hånd.

Der er imidlertid kun bevis for vold mod to af børnene. Desuden finder retten ikke, at volden var så systematisk, at man kan tale om mishandling som påstået af anklagemyndigheden.

I stedet er politikeren fundet skyldig i almindelig vold ved enkeltstående episoder over en længere periode.

Dommer Lise Leth-Nissen oplyser, at hun og de to domsmænd er enige om resultatet.