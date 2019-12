Politikers niece forsvundet: - Hjælp os

12-årige Mathilde fra Taastrup har været væk siden onsdag eftermiddag.

Nu efterlyses hun af politiet.

Københavns Vestegns Politi oplyser over for Ekstra Bladet, at man har opsnappet pigens færden på sociale medier, hvor hun gav lyd fra sig sent onsdag aften. Det kan tyde på, at hun muligvis befandt sig i Roskilde.

- Vi formoder, at hun er hos en ven eller veninde. Vi har ikke nogen tegn på, at der er foregået noget kriminelt, forklarer Dan Houtved, vagtchef hos Københavns Vestegns Politi, torsdag aften.

- Hun forsvandt fra sin familie onsdag, så de vil selvfølgelig gerne have hende hjem igen, afslutter vagtchefen.

Kom ikke hjem

Mathilde er niece til Maria Gudme, der er regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet.

Over for Ekstra Bladet fortæller Maria Gudme, at familien har valgt at efterlyse Mathilde, efter at hun ikke kom hjem onsdag.

- Politiet har vurderet, at det er vigtigt at dele et billede af Mathilde i efterlysningen (på Twitter red.), og derfor håber jeg også, at folk vil hjælpe med at dele opslaget, så hun kan komme hjem igen, siger Maria Gudme.

Mathilde beskrives som cirka 160 cm høj, spinkel af bygning og med langt lyst hår. Hun har enten en sort Nike-jakke med hvide striber på eller en brun jakke med pelskrave. Hun havde en stor skuldertaske på, da hun forsvandt.

Derudover har hun muligvis en sort Hugo Boss t-shirt med logo på, blå jeans og sorte sko.

Hvis man har oplysninger i sagen, bedes man kontakte politiet på 114.