Politikommissær advarer: - Vi har rygende travlt

Dansk politi og kvinder fotograferet nøgne og i intime situationer mod deres egen vilje er ofte magtesløse i kampen for at få fjernet deres kroppe og ansigter fra porno-siderne

Rigspolitiets 'National Cyber Crime Center' (NC3) får flere anmeldelser end nogensinde. Det er især kvinder og unge mennesker, der imod deres vilje og viden får lagt intime og nogle gange ulovlige digitale billeder af sig selv ud på for eksempel en porno-side.

Det fortæller Flemming Kjærside, politikommissær i NC3.

- Det er min klare fornemmelse, at der sker en stigning. Vi har rygende travlt og får den type henvendelser fra folk hele tiden. Det er typisk kvinder og også en del unge, der kontakter os, siger han og henviser til den særlige Umbrella-sag, hvor flere end 1000 unge danskere har været sigtet for at viderebringe en krænkende video af en 15-årig pige.

Flemming Kjærside ønsker ikke at udtale sig om den konkrete sag fra Korsør. Men han fortæller, at NC3 er behjælpelig, hvis folk gerne vil have fjernet uønsket materiale. Også fra en stor international udbyder som for eksempel Pornhub, der har udgangspunkt udenfor Danmark.

Stjæler fra hinanden

- Er porno-siderne samarbejdsvillige?

- Det er jo big business, og nogle af dem ligger jo i mærkelige lande, hvor det ikke altid er forbudt at bringe materiale, der måske er forbudt i Danmark. Problemet er også, at vi ikke kan tvinge udenlandske porno-sider til at hjælpe. Nogle henviser også til ytringsfriheden og kunstens frie bevægelighed, siger Flemming Kjærside, som glæder sig over, at 'de respektable' udbydere af porno gerne vil hjælpe.

Eksperten i efterforskning af cyber-kriminalitet advarer om, at der ikke findes en slette-knap, der én gang for alle kan rense internettet for uønsket intimt eller pornografisk materiale.

- Det er et langt sejt træk. Nogle af de her porno-sider stjæler jo billeder og videofilm fra hinanden, siger Flemming Kjærside.

Kontakten til de digitale udbydere på vegne af politikredsene og ofrene for cyber-kriminalitet blev samlet i NC3 1. november 2019 , mens regionale politifolk tager sig af sagernes efterforskning.

De fleste sager om blufærdighedskrænkende billeder og film og ulovlig offentliggørelse af dem ender med betingede domme.

Det er skærpende, hvis de forurettede er børn.

