Politikredse melder igen om klagestorm over fest og høj musik

Flere af landets politikredse melder om mange klager over fester og høj musik aftenen og natten mellem lørdag og søndag.

Det skyldes kombinationen af en lun sommeraften, og at barer og diskoteker holder lukket på grund af coronapandemien.

Hos Københavns Vestegns Politi kaldte vagtchef Lars Jørgensen situationen for 'helt gal' omkring klokken 01 natten til søndag.

- Vi har masser af sager med musik til ulempe. Temperaturen stiger, og folk får lyst til, at der skal være gang i den. De sidder i telte, fordi barerne stadig har lukket.

- Og det er ikke engang kun udenfor, det er også i lejligheder, huse og villaer. Hvad de end kan finde, så er der gang i den, sagde vagtchefen.

Tidligt søndag morgen fortæller vagtchefen, at kredsen har modtaget omkring 20 anmeldelser om musik til ulempe.

Østjyllands Politi melder ligeledes om 'rigtig mange anmeldelser' om fester.

- Det er mere end normalt, men det har været ligesom sidste weekend, hvor vi også havde rigtig mange, siger vagtchefen ved Østjyllands Politi søndag morgen.

Også Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi, Nordsjællands Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi og Bornholms Politi har haft anmeldelser om høj musik og fester lørdag aften.

- Vi har haft noget musik til ulempe i Svaneke. Jeg tror, det er et generelt problem i hele landet, og Bornholm er ikke undtaget, sagde vagtchefen ved Bornholms Politi omkring klokken 01.

- Vi har mange anmeldelser, men det er jo også sommer og godt vejr. Folk er ude og nyde det gode vejr, sagde vagtchef Henrik Karlsen ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi natten til søndag.

Også på Fyn har der været gang i fester og høj musik. I løbet af lørdag aften og natten til søndag har politiet fået mindst 45 anmeldelser om musik til ulempe, hvilket ifølge vagtchefen er 'over det normale'.

- Det er formentlig en kombination af corona, godt vejr og lønningsdag.

- Mange anmeldelser kunne undgås ved dialog og bedre kommunikation. Hvis man sætter en seddel op eller henvender sig til naboerne, når man skal holde fest, kan det tage brodden af mange klager, siger vagtchef Milan Holck Nielsen.

Hos Københavns Politi er der ifølge vagtchef Michael Andersen tikket 55 anmeldelser ind om musik til ulempe fra klokken 20 lørdag aften til klokken 01 natten til søndag. Det er dog ikke i den høje ende af skalaen, vurderer vagtchefen.

De seneste weekender har politi over hele landet rykket ud til 'usædvanligt mange' anmeldelser om musik til ulempe.

Sommertendensen fik for nogle uger siden Rigspolitiet til at sende et nødråb ud på Twitter.

- Vi får i øjeblikket mange anmeldelser om musik til ulempe, og vi vil så nødig skulle ødelægge den gode feststemning ved at komme på besøg, skrev politiet.