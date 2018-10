Politileder chokeret efter stor fartkontrol: Fuldstændig vanvittigt!

I efterårsferien sætter politiet ekstra ind for at fange fartglade bilister, og det har allerede kostet dyrt for flere

I weekenden og den kommende uge er politiet rundt omkring i landet ekstra opmærksomme på farten på de danske veje.

Det sker i anledningen af efterårsferien.

Men allerede fredag har politiet måttet sande, at det langt fra er alle, der overholder hastighederne på de danske veje.

Særligt slemt stod det fredag til på Sydmotorvejen ved Pibehus i Sydsjællands og Lolland Falsters politikreds, hvor der i øjeblikket er et større vejarbejde og en fartgrænse på 80 km/t.

Her er intet mindre end 1010 bilister dog alligevel blevet blitzet på bare 4,5 timer fredag formiddag og eftermiddag. Det har ført til to ubetingede frakendelser, 183 betingede frakendelser og 159 klip.

Store rejsedag op til efterårsferien – og alt for mange havde for travlt!

Den højeste fart, der blev målt på strækningen, var 174 km/t. Vel at mærke på strækningen, hvor man kun må køre 80 km/t.

- Vi har været ude flere steder i dag, og ved vejarbejdet var det rigtig slemt. Her var der som sagt 1010, der blev blitzet, men vi var også ved Storebæltsbroen, hvor der blev blitzet over 450. Der blev også blitzet flere hundrede andre steder, og det var kun i vores kreds. Det er meget skræmmende og alarmerende, siger Erik Mather, der er leder af færdselspolitiet i Sydsjællands og Lolland Falsters Politi, og fortsætter:

- Jeg har været mange år i færdselspolitiet, men det er ekstraordinært, at vi ser, at så mange bliver blitzet. Det er helt vildt, det vi har set i dag, siger han.

Fuldstændig vanvittigt

Politiet i hele landet har ifølge Erik Mather gjort meget for at gøre opmærksomme på, at de i de næste dage vil være ekstra opmærksomme på fartglade bilister. Derfor undrer det ham også, at så mange alligevel er blevet blitzet i løbet af fredagen.

- 'Hvad fanden tænker folk på', er min umiddelbare tanke. Jeg må indrømme, at jeg er lidt i chok over det. For det er utroligt, især når vi har gjort så meget ud af at gøre opmærksom på, at vi er der, og så kører folk alligevel så stærkt.

- På strækningen ved vejarbejdet er det 18 procent af de bilister, der er kørt forbi, der er blevet blitzet, og det er altså et sted, hvor asfalten er skrællet af, så det giver altså nogle ordentlige bump i bilen. At køre 174 km/t på den strækning er fuldstændig vanvittigt, lyder det fra Erik Mather.

Han har derfor også en opfordring til de danske bilister.

- Det handler om, at folk skal tage sig tid til det, så alle kommer sikkert frem. Det gælder om at vise hensynsfuldhed. Træk vejret og løs foden fra speederen. Det gør ikke noget at komme fem minutter senere. Man når det nok, siger han.

- Jeg gentager det budskab år efter år, og det går faktisk under huden på mig, at folk alligevel ikke tager det til sig. De ved jo godt, at det er farligt, og alligevel gør de det gang på gang. De sætter deres eget liv og andres på spil. Det er hovedrystende, og jeg ser det gang på gang, men alligevel er jeg godt nok overrasket over det her resultat.