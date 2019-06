Politimand anholdt: Tøvede under skoleskyderi

En betjent, der undlod at gribe ind under et skoleskyderi i Parkland, Florida, er anholdt og sigtet for 11 kriminelle forhold, der har forbindelse til hans manglende handling under massakren, der kostede 17 mennesker livet.

Det skriver Associated Press.

Scot Peterson, 56, var som politimand udstationeret på gymnasiet Marjory Stoneman Douglas High School i februar 2018, da massakren fandt sted i en skolebygning.

Han anklages for at have svigtet eleverne, som han var ansat til at beskytte. Den nu tidligere betjent kan risikere op mod 97 års fængsel.

Peterson blev under skyderiet filmet af et overvågningskamera, der viste, at han tøvede under blodbadet. Han havde trukket sit våben, men gik aldrig ind i skolebygningen for at konfrontere gerningsmanden.

Scot Petersons forsvarer mener, at hans klient er blevet gjort til syndebuk. Foto: Reuters

Scot Peterson er gået på pension, men anklagerne mod ham kommer efter en omfattende undersøgelse af omstændighederne omkring massakren.

- Peterson gjorde absolut intet for at begrænse skyderiet. Der er ingen undskyldning for at hans tøven, og der er ingen tvivl om, at hans passivitet kostede liv, siger anklager Rick Swearingen i en pressemeddelelse.

Politisk motiveret

Tony Montalto mistede sin 14-årige datter, Gina, i skyderiet. Han er tilfreds med anklageskriftet mod Peterson.

- Vi er glade for, at der er nogen, der bliver stillet til ansvar for denne tragedie, siger Montalto til Associated Press.

Petersons advokat, Joseph DiRuzzo, siger i en udtalelse, at hans klient er blevet 'syndebuk' og kalder anklagerne for 'politisk motiveret'.

Nikolas Cruz, 20, er anholdt og tiltalt for overlagt drab på 17 personer. Han risikerer at blive idømt dødsstraf, hvis han kendes skyldig.