Politimand bagvasket: - Det er ubehageligt

En 51-årig mand er fredag blevet idømt 60 dages betinget fængsel og en torterstatning på 30.000 kroner for bagvaskelse af politimanden Martin Pedersen fra Fyns Politi i Retten i Svendborg.

Det oplyser sagens anklager, senioranklager Brian Dybdahl, til Ekstra Bladet. Den tiltalte tog betænkningstid i forhold til anke.

Dommen lå inden for det leje, som anklageren havde krævet.

- Det er en usædvanlig sag. Der er ikke ret meget retspraksis, siger anklageren.

Bagvaskelsen skete i en video, som den 51-årige uploadede på YouTube, hvor han viste navn og billede af politimanden, der var på arbejde i en ATK-bil og påstod, at betjenten havde overfaldet ham og efterfølgende havde lavet en falsk voldsanmeldelse af ham og afgivet falsk forklaring i retten.

Det skete i forbindelse med, at han troede, at han var blevet blitzet i en fartkontrol.

Grov sag

I videoen skrev han blandt andet:

- Møder du denne mand så PAS PÅ. Han står nemlig for det stik modsatte af, hvad man forventer af en dansk politibetjent - ledsaget af et billede af betjenten og dramatisk musik, og:

- Da (tiltalte, red.) skrigende af smerte bønfalder betjenten om at få løsnet håndjernene - satte betjenten sig i stedet oven på dem så de borede sig ind i håndleddene. Scenen afslører en totalt ustyrlig vildskab fra betjentens side.

Anklageren karakteriserer sagen som grov.

- Det er noget af det groveste, jeg har set, hvor man har udsat en politimand, der bare har passet sit job, for en video af den her karakter med fuldt billede og navn. Og det kan man også se ved, at han er blevet tilkendt 30.000 kroner i tort-erstatning, siger han.

I retten hævdede den tiltalte, at det ikke var ham selv, der havde produceret og uploadet videoen. Det mente retten dog ikke var sandsynliggjort.

Jakob Buch-Jepsen er advokat for Politiforbundet og bistandsadvokat for betjenten. Han er tilfreds med rettens resultat.

Mærkbar straf

- Der er givet en ganske mærkbar straf, ligesom der er idømt en tort, der viser, at man også risikerer at blive straffet økonomisk, hvis man lægger ting ud på det offentlige net, siger han.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har ikke fundet anledning til at sigte betjenten Martin Pedersen for noget i forbindelse med den 51-åriges voldsanklager. Til gengæld er den 51-årige tidligere blevet idømt 30 dages ubetinget fængsel for vold mod Martin Pedersen i samme sagskompleks, der går tilbage til 2016.

For politiassistenten har sagen været yderst ubehagelig.

Han blev gjort opmærksom på videoen af nogle kolleger på vagtcentralen på Fyn.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at det er ubehageligt. Jeg er på arbejde i professionelt virke, og det er en video, som rammer mig både på min faglighed som politimand, men også som privatperson. Det er ubehageligt, at han bringer mit fulde navn og billede af mit ansigt helt oppe i hovedet, siger han og tilføjer, at han efterhånden er vant til, at hans arbejde på gaden bliver filmet.

- Men det går over stregen, at man offentliggør det og laver en kraftig redigering i det med dramatisk underlægningsmusik og skriver, at jeg handler i voldsrus og tortur. Dem, som kender mig, ved godt, at det langt fra er sandt, siger Martin Pedersen og tilføjer, at han er fuldt ud tilfreds med byrettens dom og torterstatningen.