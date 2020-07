Politimand dømt: Brugte håndjern ved voldtægt

En kaffeaftale mellem en politimand og en 37-årig kvinde i et sommerhus på Sydsjælland i oktober sidste år er endt med, at manden er blevet idømt to et halvt års fængsel for voldtægt.

Dommen faldt i Retten i Nykøbing Falster 23. juni i år, og Ekstra Bladet har nu fået aktindsigt i dommen.

Den tiltaltes forsvarer Anders Boelskifte oplyser, at hans klient nægter sig skyldig og ankede dommen på stedet. Den skal nu køre i Østre Landsret. Manden er beskyttet af udstrakt navneforbud.

Ifølge den tiltaltes forklaring i retten havde de frivillig samleje og oralsex, ligesom kvinden også var med på at få håndjern på. Nogle 'gamle slidte politihåndjern, som han havde fået lov til at beholde', fremgår det af hans forklaring i retten, hvor han fortalte, at han kom i kontakt med kvinden via 'Badoo', der er en datingapp.

Han afviser, at han slog eller tog kvælertag på kvinden, men at hun var smilende og glad undervejs.

Den forklaring står i modstrid med offerets forklaring, som retten finder 'troværdig', 'sammenhængende' og 'detaljeret'. Hun har forklaret, at hun blev udsat for voldtægt, selvom hun flere gange undervejs sagde nej og gav udtryk for, at det gjorde ondt og prøvede at skubbe ham væk.

Af anklageskriftet fremgår det, at han blandt andet trængte hårdt op i hende, gav hende flere lussinger og tog kvælertag på hende, så det sortnede for hendes øjne. Ligeledes gav han hende håndjern på.

Retten har dømt den tiltalte i overensstemmelse med anklageskriftet, bortset fra at de ikke finder det bevist, at tiltalte flere gange pressede en hel hånd op i offeret og drejede den rundt.

Betroede sig til forældre

I dommen har de lagt vægt på, at offerets forklaring understøttes af hendes forældre, som hun betroede sig til efter voldtægten, og af lægelige oplysninger.

Samtidig har retten lagt vægt på, at der på intet tidspunkt i sms-korrespondancen mellem de to var lagt op til, at de skulle dyrke hård sex med karakter af S/M i sommerhuset.

Den tiltalte har selv forklaret, at han er åben over for mange ting i forhold til sex, herunder S/M. Men altid med samtykke fra partneren.

Han har forklaret, at han før mødet med kvinden havde en længere sms-korrespondance med hende og en enkelt telefonsamtale, hvor han spurgte, om hun var til domina. Det afviste hun dog. Den tiltalte forklarede derfor i retten, at han ikke forventede hård sex i forbindelse med deres møde.

Han var meget overrasket over kvindens forklaring, sagde han.

'Han er chokeret over hendes forklaring. Det eneste, han kan komme på, er. at hun ved afslutningen af besøget nævnte, at de ikke skulle ses, da de havde haft sex på første date. Det var som om, at hun fortrød et eller andet', fremgår det af dombogen.

Samme dag efter mødet med offeret havde den tiltalte besøg af en anden kvinde, som han jævnligt har haft frivillig hård sex med, og retten lagde vægt på, at den form for sex, de havde denne dag, svarer til den form for sex, der er beskrevet i anklageskriftet. Herunder har den frivillige sexpartner forklaret, at tiltalte spyttede på hende. Det samme har voldtægtsofferet forklaret, at tiltalte gjorde mod hende.

Kvindens forklaring foregik bag lukkede døre, men det fremgår af hendes mors forklaring i retten, at de havde sagt til hende, at det var bedre, at hun mødtes med manden et offentligt sted, men datteren sagde, at forældrene 'kunne tage det helt roligt, idet tiltalte var politimand'.

Da datteren kørte fra sommerhuset, ringede hun, og moren kunne høre på hendes stemme, at det var noget helt galt. Og eftermiddagen ringede hun tilbage til datteren, der gik til bekendelse og sagde, at hun var blevet voldtaget. Det var forældrene, der overtalte hende til at anmelde voldtægten til politiet.

Udover fængselsstraffen på to et halvt års fængsel er manden dømt til at betale samlet 72.894,92 kroner i erstatning til kvinden.

Manden er suspenderet fra sit arbejde hos politiet.