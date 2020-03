Politimand om smittefarligt hash-salg: Hold jer væk

- Hash-handelen på Christianshavn er et problem for beboerne, og min klare opfordring til alle er derfor: Hold jer væk. Bliv hjemme.

Det siger Lars Ole Karlsen, chef for Operativ Specialafdeling i Københavns Politi.

En uge efter myndighedernes lukning for gæster på Christiania og kunders adgang til at købe hash i Pusher Street har den type forretninger nu etableret sig som en noget nær fast del af bybilledet i de omkringliggende sidegader og på Christianshavns Torv.

Politiet anholdt torsdag otte bod-medarbejdere i bydelen, hvoraf to mænd - den ene 30 år og den anden otte år yngre - er sigtet for gentagen handel med euforiserende stoffer og i dag bliver fremstillet i dommervagten i København.

- Pushernes opførsel er kynisk. De udsætter folks sundhed for en risiko, og i den tid, vi oplever nu, med en corona-epidemi, gør det selvfølgelig situationen mere alvorlig, at kunder og pushere på den måde forsamler sig og udsætter hinanden og befolkningen for smittefare, siger Lars Ole Karlsen.

Han understreger, at politiet også af den grund gør en indsats for at dæmme op for det åbenlyse hash-salg. Nødvendigheden af det sættes yderligere i relief af, at handlen udgør en alvorlig smittefare.

Fjerner boderne

Vicepolitiinspektøren oplyser, at der er både civile og uniformerede betjente i bydelen og omkring Christianshavns Torv, og at der i det seneste døgn er fjernet, hvad han beskriver som 'intermistiske boder' i Bådsmandsstræde.

- Er det din oplevelse, at hash-salget tager til på Christianshavn?

- Vi monitorerer stadigvæk derude, og det, jeg kan sige, er, at vi er opmærksomme på, at det foregår, og skrider ind løbende, siger Lars Ole Karlsen.

Hashhandelen foregår her åbenlyst i en af sidegaderne på Christianshavn. Foto: Ekstra Bladet

- Har handlen flytter sig i de seneste dage?

- Nej, det foregår forskellige steder. Heldigvis får politiet stor hjælp fra beboerne og generelt fra befolkningen, og det vil jeg gerne opfordre folk til at blive ved med, hvis de ser noget mistænkeligt, siger Lars Ole Karlsen.

Handel vokset i styrke

Flere beboere har i ugens løb bekræftet uafhængigt at hinanden, at hash-handlen på Christianshavn er vokset i styrke efter lukningen af den offentlige adgang til Fristaden.

En del føler sig chikaneret af det omfattende hash-salg og især af, at pusher-folket 'skider højt og flot' på smittefaren.

- Det er respektløst over for samfundet og resten Københavns beboere, lyder det fra en af kvarterets beboere.

Ekstra Bladet har i en reportage beskrevet, hvordan pushere havde rykket forretningen ud på gaden efter at fristaden fredag i forrige uge tog konsekvensen af faren for spredning af corona-virus.

Staden lukket: Pusherne hjemløse

Corona og smittefare har dog ikke fået pusherne til at lukke forretningen på lige fod med størstedelen af landets øvrige forretningsdrivende.

Beboere er utrygge

'Hash, skal du købe hash' lød det på Christianshavns Torv, da Ekstra Bladet tirsdag besøgte området tidligt på aftenen. Og sådan lød det gentagne gange fra hash-sælgere på vej ned igennem Prinsessegade.

En anden beboer har beskrevet, hvordan de maskerede unge hash-pushere bevæger sig rundt i grupper, og at grupper af hashpushere hænger ud i gaderne.

- De er totalt ligeglade med beboerne her. Det handler udelukkende om at tjene penge, fortalte vedkommende.

Lars Ole Karlsen fortæller, at der også først på ugen er foretaget anholdelser af pushere og rejst sigtelser for handel med hash på Christianshavn.

En af dem var en 16-årig dreng.