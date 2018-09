Politimand skal i fængsel for lampe-tyveri

Fire mænd er blevet dømt i en mærkværdig sag om lampetyveri fra Københavns Politigård. Nu kan det risikere at koste to politimænd deres job

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): To politimænd og en forsvarer så noget overrasket ud i Københavns Byret fredag.

Et usædvanligt lampetyveri samt hæleri kan nemlig risikere at koste de to politimænd på 46 år og 62 år med længerevarende karrierer i Københavns Politi deres job.

Retten dømte den 46-årige betjent seks måneders ubetinget fængsel, mens den 62-årige betjent er blevet idømt en straf på 40 dages betinget fængsel.

To andre tiltalte i sagen var ikke mødt op i retten fredag, men de fik hver især en dom på 60 dages betinget fængsel.

Derudover skal de tiltalte betale sagens omkostninger.

I alt var fire mænd tiltalt i den opsigtsvækkende sag.

Sagen opstod, efter at fem Aage Rafn-lamper og tre Art Deco-lysekroner til en samlet værdi af cirka 310.000 kroner ifølge anklagemyndigheden forsvandt fra Politigården i København i perioden mellem januar 2013 og juli 2016.

Den 46-årige betjent var tiltalt for at have stjålet disse værdigenstande fra Københavns Politigård.

I retten er det tidligere kommet frem, at den nu tyveridømte politimand fire dage efter sin anholdelse i august 2016 tilstod over for politiet at have taget lamperne.

Han fik sammen med sin forsvarsadvokat, Kristian Mølgaard, tid til at læse tilståelsen igennem og underskrive den.

Det tog yderligere otte dage, og heller ikke her valgte han at trække sin tilståelse tilbage. Ifølge anklager Line Scharf er det meget usædvanligt. Den tidligere tilståelse var derudover meget detaljeret.

- Jeg har haft en anden forklaring tilbage i august 16 efter min anholdelse, hvor jeg tilstod, da jeg på det tidspunkt af mit liv ikke kunne overskue en lang retssag, hvor jeg blev mistænkeliggjort, har han sagt i retten.

Da retssagen gik i gang var betjentens forklaring en noget anden. Her forklarede den 46-årige, at han købte størstedelen af lamperne og lysekronerne af en gammel ven fra Frederiksberg, som havde fundet dem på en genbrugsplads.

Hans bedste ven, som er dømt for hæleri i sagen, har dog også forklaret, at betjenten sagde til ham, at han havde fået lamperne og lysekronerne af Politigården, da det var noget skrammel.

- Min bedste ven sagde til mig, om det ikke kunne være sjovt at få dem vurderet for at se, om de var noget værd, sagde han tidligere i retten.

To andre mænd blev ligeledes dømt for hæleri i sagen, blandt andet en 62-årig politimand. Den 62-årige tidligere politimand forsøgte ifølge anklagemyndigheden at sælge en lysekrone via auktionshuset Lauritz.com.

Ved et tidligere retsmøde kom det frem, at den 62-årige forklarede ved sin anholdelse i 2016, at han havde købt en lysekrone på et gods. Den forklaring blev lavet senere lavet om.

- Lysekronen er i hans bil, og jeg ser den, og jeg siger, at den passer til mit hjem. Så spørger han, om jeg ikke vil have den. Den var i meget dårlig stand, har den 62-årige sagt i retten.

Anklager Line Scharf er godt tilfreds med dagens dom.

- Jeg er tilfreds med de fire domme, som mændene fik. Der har ikke været lignende tilfælde tidligere, siger Line Scharf til Ekstra Bladet.

Hun fortæller også, at den 46-årige betjent med sikkerhed mister jobbet, hvis den ubetinget dom står ved magt.

Alle har i retten nægtet sig skyldige.

De to betjente har valgt at anke dommen til landsretten, mens det er uvist, om de to andre tiltalte vil anke deres dom, da de ikke var til stede i retten.

