Politimand skød sig selv i benet

Onsdag blev en politimand ramt af skud i benet under en øvelse i Aabybro. Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), som efterforsker episoden, oplyser torsdag, at det var betjenten selv, der skød.

Politiklagemyndigheden omtaler skuddet som et 'vådeskud' - hvilket indikerer, at der er tale om et uheld.

Nordjyllands Politi fortalte onsdag om ulykken. Hurtigt lød meldingen, at politimanden var uden for livsfare.

De nærmere detaljer om, hvad der er foregået, har Nordjyllands Politi ikke oplyst, fordi efterforskningen er overgået til DUP.

Heller ikke DUP strør om sig med detaljer i sagen. 'Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen'.

DUP har til opgave at efterforske sager, hvor politifolk i tjenesten er under mistanke for at have begået noget strafbart.

Også sager, hvor personer bliver såret af skud fra politiets tjenestevåben, skal undersøges af DUP.