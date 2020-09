Politirazzia i hele landet

Du skal holde ekstra øje med dit speedometer i næste uge, hvis du ikke vil risikere en bøde fra politiet.

Der vil nemlig være hyppig fartkontrol over hele landet.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

'Hvert år bliver politiet kaldt ud til utallige trafikulykker, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne. Derfor er hastighed et meget vigtigt indsatsområde, og vi prioriterer fartkontrol på vejene for at redde liv og skabe tryghed for dem, der færdes i trafikken,' siger Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Det er fra 21. september til 27. september, at politiet vil have særligt fokus på farten.

Politiet oplyser, at de også ser alvorligt på de små overtrædelser, der ifølge dem er skyld i 62 procent af de dødsulykker, hvor farten spiller en rolle.