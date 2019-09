Politistation angrebet med kanonslag: Politiet har affyret skud

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Torsdag aften er der affyret skud i København, efter en politistation er blevet angrebet med et kanonslag.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

'I forbindelse med undersøgelse af et mistænkeligt forhold på Kamillevej på Amager har politiet afgivet varselsskud. 3 personer er anholdt. Ingen personer er kommet til skade. Der er ikke yderligere kommentarer,' skriver Københavns Politi på Twitter, hvor det videre lyder:

'De indledende undersøgelser på Kamillevej godtgør med sikkerhed, at der er tale om et kanonslag. Der er fortsat ikke yderligere kommentarer.'

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der angiveligt har lydt et ordentligt brag omkring klokken 20. Umiddelbart efter kommer politiet og spærrer af. Angiveligt har der været plantet et kanonslag foran Lokalpolitistationen på Amager.

Et øjenvidne fortæller ligeledes, at der skulle være kastet et kanonslag efter politistationen. Vedkommende ønsker ikke sit navn frem, men vedkommende fortæller, at omkring ti maskerede personer er blevet set foran politistationen, som de kaster noget ind til, hvorefter der lyder et stort brag. Politifolkene kommer umiddelbart efter ud, og der går ikke lang tid, før en bliver anholdt.

Ekstra Bladet er bekendt med kildens identitet. Ekstra Bladet har været i kontakt med vagtchef Lars Westerweel, der ikke ønsker at kommentere sagen yderligere.

Tidligere torsdag ransagede politiet på 31 adresser i bandemiljøet. Der er blevet fundet 57 skydevåben. Over for Ekstra Bladet oplyste Torben Svarrer fra Særlig Efterforskning Øst på en pressebriefing ved Københavns Politigård:

- Vi ser en kobling fra nogle af sprængningerne til bande-miljøet, men det er langt fra alle sprængningerne, siger Torben Svarrer.

Lokalpolitiet på Amager er torsdag blevet ramt af kanonslag. Foto: Anthon Unger

