Politistation ramt af brandbombe

Manden var så beruset, at han ikke husker episoden, oplyser politiet

En mand er mandag blevet varetægtsfængslet i fire uger for at have kastet en hjemmelavet brandbombe på politistationen i Thisted.

Episoden udspillede sig søndag aften omkring klokken 20, skriver TV Midvest.

Brandbomben ramte muren på bygningen og brændte derefter ud på jorden.

Gerningsmanden var påvirket af alkohol og blev efterfølgende set tage flugten på en ATV. Betjente på stationen fik dog hurtigt anholdt manden, der var dybt beruset.

Det fortæller senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi Maibritt Bitsch Larsen til mediet.

- Han har store blackouts. Han kan huske, at han er kørt ind mod Thisted på den her ATV, og han kan huske, at han har en benzindunk og øl med, men han kan ikke huske, hvad han har lavet.

Manden nægter sig skyldig.