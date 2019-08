Politistation udsat for hærværk

Betjentene på Hillerød politistation fik sig natten til onsdag en brat opvågning, da flere ruder på politistationen pludseligt blev knust.

Ifølge vagtchefen ved Nordsjællands Politi Daniel Cunneely skete hærværket 02.16.

- En kvinde ville have politiets hjælp og stod og ringede på dørtelefonen til politistationen. Hun mente det gik for langsomt og begyndte kort efter at smadre stationens ruder, oplyser vagtchefen.

Kvinden blev kort efter anholdt af de lokale betjente.

- Hun er kortvarigt anholdt, men er nu løsladt igen, siger vagtchefen.

Kvinden er dog fortsat sigtet for hærværk og kan se frem til at høre fra politiet i den nærmeste fremtid.